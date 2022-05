Erfinderischer Voyer: Zum Tod von Friedrich Christian Delius

Das große Thema von Friedrich Christian – F.C. – Delius war die Zeit: die unmittelbare, die Lebenszeit, und ebenso die vergangene. Am einen Ende der Zeit-Achse die beiden wohl bekanntesten Romane – autobiografisch grundiert: "Bildnis der Mutter als junge Frau" und "Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde" – verdichtete Momentaufnahmen eines Tages in Rom 1943, und eines nicht nur sportgeschichtlich wichtigen Ereignisses, hier gespiegelt in der nordhessischen Provinz, im protestantischen Pfarrhaus. Immer wieder folgte F.C. Delius schreibend der eigenen, der Familien-Geschichte, wie er sagte: "Ich mache nicht das, was die Aufgabe der Literatur ist. Sondern ich schreibe die Bücher, die mir wichtig sind. Ich wollte das mit den Mitteln der Literatur – einerseits hoch kritisch und anderseits auch emphatisch – an diese Figuren herangehen. Das war der Versuch."

Gegen modernen Kapitalismus und Austritt aus dem PEN

Aber eben nicht nur die Vergangenheit steht im Zentrum des Werkes von F.C. Delius. Sondern beständig auch die Gegenwart, egal ob im Fall der Jahre des Terrors in der BRD oder der deutschen Einheit. Geboren 1943 in Rom, als Sohn eines Pfarrers, aufgewachsen in der Bundesrepublik, veröffentlichte F.C. Delius Gedichte und erste Prosa, darunter 1972 die Satire "Unsere Siemens-Welt". Das Buch, eine dokumentarisch gehaltene "Festschrift", wollte am Beispiel des Konzerns verdeutlichen, wie der moderne Kapitalismus funktioniert – ein Lebensthema des Schriftstellers. Siemens empfand die hintersinnige Prosa als Beleidigung und prozessierte mit viel Aufwand gegen den damals 29jährigen – ohne Erfolg. F.C. Delius wiederum wurde in der Affäre von Kolleginnen und Kollegen unterstützt, vor zwei Wochen erinnerte er in einem Zeitungsartikel an diese Solidarität und erklärte zugleich seinen Austritt aus dem PEN, als Reaktion auf den Umgang mit dem Vorsitzenden Deniz Yücel. Delius war immer ein politischer Autor, wenn auch in einem eigenen Sinn: "In Deutschland versteht man unter einem politischen Autor den, der irgendeine bestimmte Meinung vertreten will und dafür das Buch benutzt. Das ist absoluter Unsinn. Das kommt für mich überhaupt nicht in Frage."

Aufmüpfig im Denken: Laurence Sterne als Vorbild

Die Romane von F.C. Delius mögen – als einzelne Bücher – jeweils überschaubar sein. Zusammengenommen ist, in fünf Jahrzehnten, ein großes, vielschichtiges Werk entstanden. Der Schriftsteller – seit den 60er Jahren in Berlin zu Hause – wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem – 2011 – mit dem Georg-Büchner-Preis. Seine Prosa mag karg, zurückhaltend und in sich ruhend wirken. Unter der Oberfläche vieler Geschichten offenbart sich dennoch stets eine große Tiefe. Und immer wieder auch eine Freude an ironischen Brechungen und überhaupt an der Satire. Ein großer Bezugspunkt war Laurence Sterne, der "Erfinder" des modernen Romans im 18. Jahrhundert. Delius entdeckte dessen Werk während eines London-Aufenthaltes: "Ich bin 1966 in London gewesen und habe mir dort in der National Portrait Gallery diese Karte gekauft und ich hatte die dann auch immer hängen, an die Wand gepikst mit einer Stecknadel. Auch ein paar andere. Aber Sterne – vielleicht auch deshalb, weil er Pfarrer war und ich ein Pfarrerssohn – seine Aufmüpfigkeit im Denken fand ich immer überzeugend. Und deshalb hatte ich immer ein Auge auf ihn."

Das Schweigen überwinden

Zu den jüngsten Veröffentlichungen von F.C. Delius gehört der satirische Roman "Wenn die Chinesen Rügen kaufen, dann denkt an mich", die Geschichte eines Journalisten, der seine Stelle im Wirtschafts-Ressort verliert und einen spürbaren Unmut über das Zeitgeschehen entwickelt. Im vergangenen Jahr erschien der Prosaband "Die sieben Sprachen des Schweigens" mit autobiographischen Erzählungen, darunter eine über einen Spaziergang mit dem Schriftsteller-Kollegen (und Nobelpreisträger) Imre Kertész durch Jena. Die gemeinsame Runde durch die thüringische Stadt wird zum Ausgangspunkt für eine intensive Selbstbefragung. Es geht auch darum, wie Delius selbst als Kriegskind – und in der Kindheit stotternd – das Schweigen überwunden hat. Sein Werk dokumentiert diese lebenslange Suche nach der Sprache.