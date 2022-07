Nachhaltigkeit im Blick: "Ton ohne Strom"-Festival in Ansbach

Für das neue Ansbacher Festival "Ton ohne Strom" werden neben altbekannten Veranstaltungsorten wie dem Innenhof der Residenz, dem Johann-Sebastian-Bach-Platz und dem Martin-Luther-Platz erstmals auch die Grünanlage in der Schaitberger Straße oder das Parkhaus am Bahnhof genutzt, so eine Sprecherin der Stadt.

Nadja Wilhelm, Leiterin des Geschäftsbereichs Kultur, Stadtmarketing und Tourismus, sagt zum Konzept: "Wir möchten die Themen Kultur, Nachhaltigkeit und Klimaschutz zusammenbringen."

"Windsbacher Knabenchor", "Viva Voce" und "Die Medlz"

Der Windsbacher Knabenchor tritt am Freitagabend um 20.00 Uhr im Innenhof der Residenz unter freiem Himmel auf. Bei einem lauschigen Fest im Grünen spielen Freitag und Samstag auf einem Grundstück in der Schaitberger Straße außerdem verschiedene Bands und Liedermacher. Auch dort werde das Thema "Klimaneutralität" ins Bewusstsein gerückt, heißt es von Seiten der Stadt Ansbach. Im Innenhof der Residenz lädt am Samstagabend um 20.00 Uhr die A Capella-Band "Viva Voce" gemeinsam mit "Die Medlz" zur "Nacht der Stimmen" ein.

Erstmals Nachwuchsbands und DJ im Parkhaus

Im Parkhaus am Bahnhof spielen am Samstagabend verschiedene Nachwuchsbands aus der Region. Danach legt ein DJ auf. Am Sonntag gehören die Bühnen den Chören des Kreischorfests. Rund 40 Chöre aus Stadt und Landkreis Ansbach werden in der Innenstadt auftreten. Den Auftakt bildet ein Chor-Gottesdienst um 10.00 Uhr. Im Anschluss sind die Sängerinnen und Sänger im Behringershof, auf dem Johann-Sebastian-Bach-Platz, dem Martin-Luther-Platz und in der Schaitberger Straße zu hören.

Für Kinder ab drei Jahren bietet das Kulturforum Ansbach gemeinsam mit Nicole Weidner von "MalAbenteuer Wassertrüdingen" und der Stadt Ansbach den Upcycling-Workshop "Magischer Vogel" im Kunsthaus Reitbahn 3 an. Wer mit dem Rad zur Veranstaltung kommt, bekommt die Eintrittskarten ohne Abendkassenzuschlag.