Nachhaltig, günstig, klimafreundlich: Bauen wie früher in Bärnau

Moderner Wohnkomfort mit althergebrachten Bautechniken

Das Naturdorf-Projekt ist kein archäologisches Experiment: Es will beweisen, dass das Bauen mit jahrhundertelang erprobten Methoden nicht teurer ist als mit modernen Techniken, gleichzeitig aber nachhaltiger und ökologischer. Ziel ist, ein komfortables Wohnen nach modernem Standard zu ermöglichen – mit Materialien, die regional verfügbar und am längsten haltbar sind, sowie am wenigsten Energie verbrauchen. Für die Isolierung sollen zum Beispiel statt Dichtfolien Kalk und Hanf zum Einsatz kommen, der Lehm für den Putz kommt direkt aus dem eigenen Erdaushub.

Altes Handwerker-Wissen soll wiedererlangt werden

Auf der Naturdorf-Baustelle geht es darum, mit altem Handwerk neue Wege zu gehen. Das hier wiedererlangte Wissen um die alten Bautechniken soll erhalten bleiben und in der Folge Nachahmer finden, hoffen die Verantwortlichen. Vor allem die Heißkalk-Fundamenttechnik kann an Bauplätzen, an denen der Grundwasserspiegel sehr nah ist - wie hier in Bärnau - deutliche finanzielle Vorteile mit sich bringen: Heutzutage übliche Pfahlfundamente mit Bodenplatten würden für die vier Häuser nach Schätzung des beteiligten Architekturbüros schon alleine 1,3 Millionen Euro kosten.

2024 sollen Gäste im Naturdorf wohnen können

Der Bau wird allerdings seine Zeit dauern: 2024 soll das Naturdorf fertig sein. Das ist der Nachteil am Bauen mit althergebrachten Techniken und regionalen Materialien: Es benötigt zwei andere Ressourcen, die heutzutage oft knapp sind - Zeit und gut ausgebildete Handwerker.