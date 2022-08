Nach zwei Jahren Pause: Das 25. Taubertal-Festival startet

Am Wochenende findet die 25. Ausgabe des Taubertal-Festivals in Rothenburg statt. Bis Sonntag stehen Bands wie Kraftklub, Annenmaykantereit, SDP, Biffy Clyro und Kontra K auf der Bühne. Auf den Hauptbühnen geht es am Freitag los. Schon am Donnerstag spielen die ersten Bands auf der Bühne im "Steinbruch".

Neue Bühne im Burggarten

Zum 25. Jubiläum des Festivals in diesem Jahr werden nicht nur die beiden Hauptbühnen, der "Taubertal-Stage" und der "Sounds for Nature-Stage" bespielt, sondern auch im Burggarten verschiedene Musikbands auftreten. Dazu verlässt man das klassische Festivalgelände im Taubertal über einen schmalen Weg, der in die Stadt hinauf zur Burg führt.

Zoff wegen neuer Camping-Regeln

Schon Ende Juni sorgte das Taubertal-Festival für Diskussionen, weil die Camping-Regeln verändert wurden. Autos dürfen in diesem Jahr erstmals nicht neben dem Zelt parken, dazu gibt extra Zonen für Camping-Mobile und Großcamps, erklärte Florian Zoll, Sprecher von KARO. Außerdem wurden Stromaggregate aus Umweltgründen verboten. Das führte vor allem bei langjährigen Festivalgängern zu Protest in sozialen Netzwerken. Inzwischen sei dieser Unmut aber abgeklungen, so Zoll gegenüber dem BR.

Wieder 15.000 Musikfans im Tal

Das Taubertal-Festival musste wie andere Festivals aufgrund der Pandemie zwei Jahre pausieren. Im vergangenen Sommer gab es jedoch mit "City Limits" ein kleines Alternativprogramm in der Rothenburger Altstadt. In diesem Jahr soll alles wieder "normal" ablaufen. Es werden rund 15.000 Musikfans erwartet.