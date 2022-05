Nach Zwangspause: Blaue Nacht in Nürnberg lockt Besuchermassen

Nach der Corona-Zwangspause hat die Blaue Nacht in Nürnberg wieder Besuchermassen angelockt. Laut Veranstaltern waren zwischen 130.000 und 140.000 Menschen in der Nürnberger Innenstadt unterwegs – so viele wie vor Corona-Zeiten.

Blaue Nacht: "Die Kultur ist zurück"

"Es war beeindruckend", sagte Nürnbergs Kulturbürgermeisterin Julia Lehner (CSU). "Die Kultur ist wieder zurück". Bei bestem Wetter konnten die Besucher der Blauen Nacht an knapp 80 Orten Kultur und Kunst erleben. Ein Publikumsmagnet war auch in diesem Jahr die Burgprojektion. Dicht an dicht standen die Menschen, ein Durchkommen war kaum noch möglich. Alle wollten die Projektion, die die Fürther Künstlerin Sascha Banck gestaltet hat, sehen. Getreu dem Motto der Blauen Nacht "Phantasie" zogen Tiermischwesen über die Sandsteinfassade der Nürnberger Kaiserburg und begeisterten die Menschen.

Publikumspreis für "Nachts vorm Museum"

Auch der Hauptmarkt zog die Massen an. Dort illuminierte das Künstlerkollektiv Re:Sorb das Rathaus sowie die Frauenkirche und schickte das Publikum auf eine psychedelische Reise. Der mit 5.000 Euro dotierte Publikumspreis erhielt das Künstlertrio Lichtbildklub für ihre Lichtinszenierung "Nachts vorm Museum", die auf der Fassade der Kunstvilla zu sehen war.

Familienprogramm "Junge Nacht"

Auch die Junge Nacht, das Familienprogramm der Blauen Nacht fand wieder zwischen dem Nürnberger Staatstheater und dem Deutsche Bahn Museum statt. Es gab Kindertheater mit dem Theater Kuckucksheim sowie Artisten der Kölner Theatergruppe "Die Mobilés", deren Körper hinter der Leinwand zu Landschaften und Tieren verschmelzen.