Nach TV-Störaktion: Russischer Senderchef wittert "Landesverrat"

Er handle keineswegs aus "Verfolgungswahn", beteuerte Kleimenow, und mit Agenten sollten sich die "dafür geschulten Personen" befassen. Er selbst wolle Marina Owsiannikowa auch keineswegs "bestrafen", dafür gebe es die zuständigen Behörden.

Spott für US-Polizisten

Der stellvertretende Generaldirektor des russischen Staatsfernsehens berät nebenbei das Innen- und Verteidigungsministerium und ist Vorstandsmitglied beim Fußballclub Spartak Moskau, wo er eine ihm angebotene Entlohnung ablehnte und zwei Mal "kommunikative Katastrophen" verhindert haben soll. Er moderierte jahrelang die Hauptnachrichtensendung "Wremja" (Die Zeit). TV-Kritiker bescheinigten Kleimenow, schon lange der Prediger eines "Parallel-Universums" zu sein. Dazu passen allerlei dokumentierte Bemerkungen von Kleimenow, der russische Polizisten als "Helden" bezeichnete, während amerikanische doch eher "Leidtragende" seien.

Eine russische Kondom-Firma wagte es im Frühjahr 2020, auf einer ihrer Großpackungen eine rote Krawatte mit blauem Sakko abzubilden, wie sie Kleimenow on air gern trägt. Dazu wurde das Foto des Moderators bei der Arbeit gestellt. Das sorgte für Wirbel. Doch der so Verspottete sagte damals lediglich, er befinde sich aktuell im Urlaub und werde sich beizeiten auf dem Sender dazu äußern, was nicht geschah.