Nach TV-Störaktion: Marina Owsjannikowa bleibt in Russland

Sie beweist einmal mehr, dass sie Medienprofi ist: Marina Owsjannikowa (43) äußerte sich nach ihrem Live-Protest im ersten Programm des russischen Staatsfernsehens ausführlich gegenüber Reuters und CNN, beantwortete Fragen zahlreicher weiterer Kollegen und auch dem "Spiegel" erläuterte sie ihre Motive. Obwohl ihr Frankreich "konsularischen Schutz" anbot und Präsident Emmanuel Macron Asyl in Aussicht stellte, lehnte die Ex-TV-Redakteurin ab. Als "Patriotin" wolle sie Russland nicht verlassen und mit ihren beiden Kindern im Lande bleiben, zumal ihr 17-jähriger Sohn seine Heimat noch "sehr viel mehr" liebe als sie selbst.

Owsjannikowa lief am Sicherheitsbeamten vorbei

"Mein Leben hat sich für immer verändert, das begreife ich erst langsam. Ich kann nicht mehr zurück in mein altes Leben", schränkte sie gegenüber dem "Spiegel" allerdings ein. Sie glaubt, dass sie inzwischen "Staatsfeind Nummer eins" sei.

Über den Ablauf ihrer Aktion, bei der sie ein Plakat mit der Aufschrift "Hier werden Sie belogen" in die Kamera hielt, sagte sie: "Ich hatte große Angst, am Ende könnte alles umsonst sein, wenn mich keiner zu sehen bekäme. Dann bin ich schnell ins Studio gelaufen - an dem Polizisten vorbei, der immer Dienst hat bei uns und aufpasst. Der konnte nicht mehr reagieren, das ausgerollte Plakat hatte ich schon in den Händen und habe mich hinter die Moderatorin gestellt."

Staatspropaganda schon vor dem Ukraine-Krieg

Das für den Fernseh-Standort Ostankino im Nordosten Moskaus zuständige Bezirksgericht hatte Owsjannikowa zu einer Geldstrafe von 30.000 Rubel (etwa 226 Euro) verurteilt, allerdings nicht wegen ihres TV-Protests, sondern für ein Video, das sie zuvor aufgenommen hatte und in dem sie nach Ansicht der russischen Justiz die Armee "verunglimpft" haben soll.

"Ich verstehe, dass jeder Staat für seine Interessen kämpft, wir uns in einem Informationskrieg befinden", erläutert die Journalistin. "In unserem Land hatte die Staatspropaganda aber schon vor dem Krieg in der Ukraine schreckliche Formen angenommen. Jetzt mit Beginn des Krieges ist es unmöglich, die Propaganda zu ertragen."

Gegenüber CNN hatte die aus dem ukrainischen Odessa stammende Owsjannikowa behauptet, ihre betagte Mutter sitze stundenlang vor dem Fernseher und glaube alles, was sie dort sehe. Sie könne "keine fünf Minuten" mehr mit ihr reden, ohne Propaganda-Floskeln zu hören: "Ich glaube, die Hälfte unserer Gesellschaft verhält sich wie meine Mutter."