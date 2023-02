Nach Spekulation um Rücktritt: Franziskus, lebenslänglich Papst?

Franziskus' Gesundheit sorgte schon häufiger für Spekulationen

Bereits im vergangene Sommer hatte Franziskus irritiert auf Gerüchte reagiert, er würde im Zusammenhang mit seinem Besuch in L’Aquila am Grab Coelestin V. seinen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen erklären. Ein solcher Schritt sei ihm "nie in den Sinn gekommen". Angesprochen auf seine anhaltenden Knieprobleme, die in immer häufiger in den Rollstuhl zwingen, hatte Franziskus im Dezember 2022 betont: "Man regiert nicht mehr dem Knie, sondern mit dem Kopf".

Auf dem Rückflug von seinen Besuchen im Kongo und dem Südsudan Anfang Februar hatte Franziskus außerdem klargestellt, er denke nicht daran, aufgrund seiner Knieprobleme seine Reisetätigkeit in absehbarer Zukunft einzuschränken. Sorgen um die Gesundheit des Papstes hatten zuvor schon einmal die Runde gemacht, nachdem sich Franziskus 2021 am Darm operiert werden musste.

Gleichzeitig hat Franziskus wiederholt deutlich gemacht, dass er es grundsätzlich nicht ausschließt, irgendwann einmal aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt zu erklären, nach dem Vorbild Benedikts. Unter anderem hatte Franziskus dies im Juli vergangenen Jahres in seiner „fliegenden Pressekonferenz“ nach seinen Besuch in Kanada erklärt.