documenta: Farenholtz wird Interims-Geschäftsführer

Es ist zum traurigen Symbolbild geworden: Das schwimmende documenta-Kunstprojekt "citizenship" steckt fest, es musste seine Fahrt nach Kassel am Montag unterbrechen – der Grund: Der Wasserstand der Weser ist aktuell zu niedrig. Für die Organisatoren vom Berliner Zentrum für Kunst und Urbanistik, die eine Dachkonstruktion zum Floß umfunktioniert hatten, heißt das nun erstmal abwarten, bis der Pegelstand wieder steigt, die Trockenzeit aussitzen. Und zwar am Anleger des 1. MC Wolfsburg, am Doktorsee bei Rinteln, wie eine Sprecherin der Gruppe mitteilte. Ansonsten herrscht hier Zuversicht, dass das Floß die noch verbleibenden 200 Kilometer nach Kassel noch bis zum Ende der documenta 15 im September bewältigen werde.

Nachfolge-Diskussion noch nicht in Fahrt

Dass das schwimmende, in Berlin gestartete Kunstprojekt in Verzug ist – ursprünglich sollte es in 55 Tagen Kassel erreichen – lag an einem Leck, das wieder abgedichtet werden konnte, und jetzt eben an der Trockenheit. Es hat also mit dem Antisemitismus-Skandal der documenta 15 ausnahmsweise nichts zu tun. Doch das Bild vom gestrandeten Floß, das nicht mehr weiter kommt, passt zur Gesamtlage. Denn auch die Diskussion um die Nachfolge von Generaldirektorin Sabine Schormann kommt nur langsam in Fahrt, auch wenn nun eine Interimslösung gefunden wurde. Und dann wäre da noch die eigentliche Aufarbeitung des Antisemitismus-Skandals auf der diesjährigen Kunstschau. Und schließlich die Frage, ob die Kasseler Weltausstellung als eines der wichtigsten Foren für zeitgenössische Kunst überhaupt noch eine Zukunft hat?

Aufsichtsrat: Alexander Farenholtz wird Interims-Geschäftsführer

Was die Nachfolge Schormanns betrifft, strebte der Aufsichtsrat um den Vorsitzenden, Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD), und seine Stellvertreterin, Hessens Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) eine Interimslösung an. Und hat diese am Montag auch umgesetzt: Der frühere documenta-Geschäftsführer und Gründungsvorstand der Kulturstiftung des Bundes, Alexander Farenholtz, wird vorübergehend wieder Geschäftsführer der documenta und Museum Fridericianum gGmbH. Der Aufsichtsrat habe am Montag den im Ruhestand befindlichen Farenholtz einstimmig vom 19. Juli bis zunächst zum 30. September bestellt, teilte die documenta in Kassel mit.

Das documenta-Forum, eine Art Freundeskreis, der die Weltkunstschau unterstützt, hatte auch auf eine Interimslösung ("schnell und kompetent") gedrungen, damit das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Kunstschau wieder zurückgewonnen werden könne und die documenta in Kassel auch in Zukunft die bedeutendste Ausstellung zeitgenössischer Kunst bleibe.