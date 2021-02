Nach Rauswurf: Umstrittene Gina Carano will sich "nicht beugen"

Es geht um die Frage, ob linksliberale Medien und Interessengruppen inzwischen ein Denk- und Redeverbot für Rechte durchgesetzt haben, also ob es so etwas wie "Cancel Culture" gibt, einen Maulkorb für Menschen mit "abweichenden Ansichten". Die aus dem "Star Wars"-Ableger "The Mandalorian" bekannte Schauspielerin Gina Carano ("Cara Dune"), eine bekennende Republikanerin, Ex-Kampfsportlerin und engagierte Masken-Gegnerin, ist offenkundig dieser Meinung. Sie verschickte auf ihrem Instagram-Account verstörende Botschaften und verglich die Polarisierung in der amerikanischen Politik mit dem Holocaust, als die Regierung die Juden zusammengetrieben habe, nur weil sie Juden waren. Ohne es direkt auszusprechen, sah sich Carano also ähnlich verfolgt. So jedenfalls interpretierten es viele, auch ihre Arbeitgeber Disney und Lucasfilm. Die Produktionsfirmen warfen sie am vergangenen Mittwoch raus und ließen mitteilen, ihre Posts seien "abscheulich und inakzeptabel".

"Meine Träume wurden wahr"

Das machte nicht nur in den Vereinigten Staaten Schlagzeilen. Jetzt fädelte Carano einen Deal mit dem rechten Streaming-Portal "The Daily Wire" ein und teilte dem Branchen-Portal "Deadline" mit: "The Daily Wire hilft mir, meine Träume zu verwirklichen, einen eigenen Film zu entwickeln und zu produzieren. Ich schrie es heraus und meine Gebete wurden beantwortet. Ich sende hiermit eine Botschaft der Hoffnung an alle, die in der Angst leben, auf Druck eines totalitären Mobs rausgeworfen zu werden. Ich habe gerade erst begonnen, meine Stimme zu erheben, die nun freier ist als jemals zuvor, und ich hoffe, es ermutigt andere, dasselbe zu machen. Sie können uns nicht totschweigen, wenn wir sie nicht lassen."

Wie der "Hollywood Reporter" berichtet hatte, sollte Carano bei Lucasfilm sogar eine eigene TV-Serie bekommen, bevor sie im November erstmals mit hochumstrittenen Stellungnahmen auffällig wurde. Damals hatte sie nicht nur die Träger von Masken verspottet, sondern auch Donald Trumps Behauptungen einer "Wahlmanipulation" geteilt.

Entsteht ein Sammelbecken für Künstler mit Rechtsdrall?

Worum es bei dem neuen Filmprojekt genau gehen soll, wurde noch nicht bekannt. "Wir könnten nicht begeisterter sein, mit Gina Carano zusammenzuarbeiten, einem unglaublichen Talent, das von Disney und Lucasfilm kalt gestellt wurde, weil sie die autoritäre Linke von Hollywood anging", so der Mitbegründer von "The Daily Wire", Ben Shapiro. Seine Firma beuge sich nicht dem "Mob".

Es gehe nicht um den "ehrenwerten Versuch einer kulturellen Säuberung", so Shapiro, auch nicht um eine Auseinandersetzung oder eine Debatte: "Es geht nur darum, ob sie dich auf dem falschen Fuß erwischen können, damit sie eine Entschuldigung dafür haben, dass deine ganze bisherige Karriere in den Müll geht und du ein Bösewicht bist und sie sich dabei gut fühlen können. Das ist alles, was gerade abläuft in der Kultur, und das ist eine große Sache."

In Hollywood wird nun spekuliert, ob sich da ein Sammelbecken für geschasste Künstler mit Rechtsdrall auftut. "The Daily Wire" sendete erst im vergangenen Monat den ersten Spielfilm überhaupt, die dreistündige Produktion "Run Hide Fight" über ein Schulmassaker. Es sollen 300.000 Abonnenten eingeschaltet haben.