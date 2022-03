Nach Rauswurf in München: Gergiev gibt Konzerte in Moskau

Auf russischen Klassik-Websites heißt es schon, der Maestro sei "unbesiegt", ein deutliches Signal Richtung München und in andere Städte, wo er vorläufig nicht mehr auftreten darf: Valery Gergiev (68), bis vor kurzem Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, wird in den Moskauer Sarjadje-Park kommen und im dortigen, rund 1.600 Zuschauer fassenden Konzertsaal, am 12. März bei zwei Konzerten die Leitung übernehmen.

Auf dem Programm stehen am Nachmittag die sinfonische Suite "Scheherazade" (1888) von Nikolai Rimski-Korsakow und Auszüge aus dessen Oper "Das Märchen vom Zaren Saltan" (1900). Abends wird Gergiev den dritten Akt von Rimski-Korsakows Oper "Die Legende von der unsichtbaren Stadt Kitesch und von der Jungfrau Fewronija" (1907) leiten.

Gergiev wurde seines Münchner Chef-Postens enthoben, nachdem er auf ein Ultimatum von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) nicht reagiert hatte, er möge sich deutlich vom Angriff auf die Ukraine distanzieren. Auch auf Drängen anderer Opernhäuser, etwa der Mailänder Scala, hatte sich Gergiev mit keinem Wort geäußert. Daraufhin trennten sich zahlreiche Veranstalter von ihm.

Vom 11. März bis 17. April wird der Star-Dirigent in Moskau Richard Wagners Vierteiler "Der Ring des Nibelungen" aufführen. Komplette Aufführungen des Werks sind in Russland bis heute sehr selten. Außer im St. Petersburger Mariinski-Theater, das Gergiev leitet, gab es Wagners Opern kaum irgendwo zu sehen. Besetzt ist der "Ring" ausschließlich mit russischen und osteuropäischen Sängern, darunter Yevgeny Nikitin als Wotan, der 2012 bei den Bayreuther Festspielen wegen eines "Hakenkreuz-Tattoos" in die Schlagzeilen geriet.

Gergiev habe es geschafft, in zwanzig Jahren aus dem Mariinski-Klangkörper ein "echtes Wagner-Orchester" zu formen, heißt es auf der Website des Theaters.