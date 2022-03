Nach Protesten: Gärtnerplatztheater verzichtet auf "Blackfacing"

Abermals sorgte das "Blackfacing", also das Umschminken eines weißen Darstellers in eine schwarze Rollenfigur, für Ärger. Diesmal war der Wirbel sogar absehbar. Schon im Vorfeld der Premiere der selten gespielten Oper "Jonny spielt auf" von Ernst Krenek aus dem Jahr 1927 hatte es im Regieteam nach BR-Informationen leise Selbstzweifel gegeben, ob die umstrittene "Maske" wohl vom Publikum verstanden werde. Regisseur Peter Lund hatte die Handlung in die Entstehungszeit der Oper verlegt, als das "Blackfacing" in den Theatern noch gang und gäbe war, weil schwarze Sänger damals, in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts, nur in äußerst seltenen Fällen gemeinsam mit weißen auftreten durften.

Das teilweise eingefärbte Gesicht des österreichischen Baritons Ludwig Mittelhammer (34), der die Titelpartie sang, war also als bittere Karikatur gemeint. Übrigens ebenso wie die Figur eines übergewichtigen jüdischen Theaterunternehmers, wie eine "Ausdruckstänzerin", die sehr an das Vorbild Anita Berber erinnerte und wie ein expressionistisch gestikulierender Dichter.

"Darstellung hat offensichtlich Menschen verletzt"

Jetzt teilte das Theater mit, bei allen künftigen Aufführungen auf das "Blackfacing" zu verzichten: "Diese historische Tatsache wurde in unserer Inszenierung kritisch auf der Bühne aufgearbeitet und verurteilt", heißt es in einer Stellungnahme. "Dennoch hat unsere Darstellung des Blackfacing, die bei der Entstehung der Produktion auch mit People of Colour entwickelt wurde, offensichtlich Menschen verletzt. Das tut uns leid und war nicht unsere Absicht." Um unter diesen Umständen "weiterhin einen offenen Blick auf dieses spannende musikalische Zeitdokument zu ermöglichen", sei entschieden worden, "in Zukunft auf die Darstellung des Blackfacing zu verzichten". Das Haus lade "herzlich ein, diesen Abend trotz oder auch wegen der Diskussion zu besuchen".

Regisseur Peter Lund zeigte sich im Gespräch mit dem BR mit der Abänderung seiner Inszenierung einverstanden. Allerdings vermutete er, dass die allermeisten Kritiker, die sich im Netz gemeldet hätten, die Aufführung sicherlich noch nicht gesehen hätten.

"Es wird unkritisch historischer Rassismus reproduziert"

In einem Statement eines "Zusammenschlusses von migrantisierten und jüdischen Theaterschaffenden", das im Netz veröffentlicht worden war, hieß es wörtlich: "Wir sind wütend, irritiert und schockiert aufgrund der Bilder, die uns vor einigen Tagen aus dem Gärtnerplatztheater erreicht haben."