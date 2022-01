Nach Protest: Spotify will gegen Corona-Falschinfos vorgehen

Der Musik-Streamingdienst Spotify hat nach dem Protest von Sänger Neil Young und anderen Prominenten wegen der Verbreitung von Coronavirus-Falschinformationen Schritte zur Aufklärung angekündigt. Der Geschäftsführer von Spotify, Daniel Ek, teilte am Sonntag mit, dass künftig in Warnhinweisen vor Podcasts mit dem Thema Coronavirus auf eine faktenbasierte Informationssammlung von Spotify verlinkt werde. Damit solle gegen Falschinformationen vorgegangen werden. Bei Spotify gebe es "reichlich Einzelpersonen und Ansichten", denen er bestimmt nicht zustimme, ließ Ek wissen.

Neil Young hatte am vergangenen Mittwoch veranlasst, dass seine Musik bei Spotify nicht mehr erhältlich ist. Anlass dafür war, dass der Streamingdienst Folgen des Podcasts "The Joe Rogan Experience" nicht entfernen wollte, der Kritik wegen der Verbreitung von Falschinformationen auf sich gezogen hatte.

So reagierte Joe Rogan auf die Spotify-Debatte

Der US-Moderator Joe Rogan hat sich nach Tagen der Debatte nun selbst zu Wort gemeldet. In einem knapp zehnminütigen Video sagte der 54-Jährige mit Blick auf seine Kritiker Neil Young und Joni Mitchell: "Es tut mir sehr leid, dass sie sich so fühlen, das ist ganz sicher nicht, was ich möchte. Ich bin ein großer Neil Young Fan." Zu seiner eigenen Show sagte er: "Ich plane alles selbst und mache es nicht immer richtig." Er wolle in Zukunft mehr Ausgewogenheit haben und neben den kontroversen Meinungen auch andere abbilden. Auch wolle er sich besser auf die Interviews vorbereiten.

Darüber hinaus zeigte sich der Moderator damit einverstanden, dass der Streamingdienst Beiträge zu Covid-19 künftig mit einem Hinweis versehen will. "Ich versuche nicht, Falschinformationen zu fördern, ich versuche nicht, kontrovers zu sein", sagte Rogan. Er habe immer nur einen Austausch mit Leuten haben wollen. Das Video-Statement von Rogan wurde kurz nach der Veröffentlichung auf Instagram bereits zwei Millionen Mal aufgerufen.

Herzogin Meghan und Prinz Harry äußern Bedenken

Zuvor hatten neben Neil Young weitere Künstler, darunter die kanadische Musikerin Joni Mitchell, angekündigt, ihre Musik von Spotify abzuziehen. Sie protestierten damit gegen den Podcast des US-Moderators, der auch von zahlreichen Wissenschaftlern als verharmlosend kritisiert wurde.

Auch der Bruce-Springsteen-Gitarrist Nils Lofgren nahm an dem Protest von Young teil. Er teilte mit, dass er beantragt habe, dass seine Musik der vergangenen 27 Jahre bei Spotify entfernt werde. "Wir ermutigen alle Musiker, Künstler und Musikliebhaber überall, uns zu unterstützen, und Verbindungen zu Spotify zu kappen", gab Lofgren bekannt.

Unterstützung erhielt Young auch von weiteren Prominenten: Obwohl sie an ihrer Zusammenarbeit mit Spotify zunächst festhielten, hatten auch Herzogin Meghan und Prinz Harry Kritik geäußert. "Wir haben Spotify gegenüber weiterhin unsere Bedenken zum Ausdruck gebracht, um sicherzustellen, dass Änderungen an seiner Plattform vorgenommen werden, um zur Bewältigung dieser Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit beizutragen", hieß es in einer Mitteilung. Das Paar, das seine royalen Pflichten vor knapp zwei Jahren aufgegeben hatte, hatte Ende 2020 einen Millionenvertrag über die Produktion von Podcasts mit der Streaming-Plattform geschlossen.

Böhmermann: Spotify muss sich der Debatte stellen

In Deutschland äußerte sich der Moderator und Satiriker Jan Böhmermann zur Debatte in seinem Spotify-Podcast: "Du musst dich der qualitativen Debatte stellen, erstmal intern und spätestens seit Neil Young auch nach außen." Derzeit ist "The Joe Rogan Experience" der meistgehörte Podcast auf Spotify. Darin sorgt Gastgeber Rogan, selbst Schauspieler und Comedian, immer wieder mit kontroversen und umstrittenen Aussagen für Schlagzeilen. Er stand bereits in der Kritik wegen beleidigender Kommentare zu Trans-Menschen und weil er in seiner Sendung auch Vertreter des extremen rechten Rands einlud.

Der Streamingdienst müsse sich fragen, so Böhmermann, welche Rolle er als Sender einnehmen wolle. Zum einen wolle Spotify gute Content-Produzenten die offen, schwul, trans seien, auf der anderen Seite mache man Geld mit "testosterongeladenen, fundamental-libertären Trottel-Talk."

Mit Material der Nachrichtenagenturen