Nach Plagiatsaffäre: Annalena Baerbock zieht ihr Buch zurück

Mitten im Wahlkampf musste sich Annalena Baerbock eine Plagiatsaffäre gefallen lassen: Der österreichische Fachmann Stefan Weber hat in ihrem Buch "Jetzt - Wie wir unser Land erneuern" nach der Präsentation am 21. Juni zahlreiche Stellen entdeckt, die auffallend Passagen in anderen Werken ähnelten. Baerbock reagierte darauf zunächst gereizt, Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner sprach sogar von "Rufmord", eine Urheberrechtsverletzung habe es nicht gegeben - obwohl der Band weder Fußnoten, noch ein Quellenverzeichnis enthielt. Im ARD-Sommerinterview hatte Baerbock dann eine "Überarbeitung" in Aussicht gestellt, doch dazu wird es nun nicht kommen.

"Kein Raum für Ergänzungen"

Baerbock selbst, so eine Sprecherin des Ullstein-Verlags gegenüber dem BR, habe sich "nach gründlicher Überlegung" entschieden, ihr Buch "nicht länger im Handel anzubieten". Sie habe dem Verlag mitgeteilt, keine Zeit für eine Bearbeitung zu haben. In der Pressemitteilung wird die Politikerin wörtlich zitiert: "Der Wahlkampf und die nachfolgenden Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen haben nicht den Raum für die notwendigen Ergänzungsarbeiten gelassen. Es ist absehbar, dass sich dies in den kommenden Monaten nicht ändern wird."

Der Verlag "respektiert" nach eigener Darstellung die Entscheidung. Baerbock ergänzte laut Mitteilung: "Ich danke dem Verlag für sein Verständnis und seine große Unterstützung in den vergangenen Monaten. Wie in dem Buch deutlich gemacht, braucht unser Land eine Modernisierung für eine gute Zukunft. Dafür möchte ich in den nächsten Jahren das mir Mögliche beitragen."

Das Buch, von dem laut Sprecherin "nicht mehr sonderlich viele" auf Lager sind, werde nicht nachgedruckt und ausgeliefert, die noch im Handel befindlichen Exemplare blieben jedoch "preisgebunden" und würden entgegen ersten Meldungen auch weiterhin verkauft, das eBook sei allerdings ab sofort nicht mehr verfügbar. Der wirtschaftliche Schaden halte sich insgesamt in Grenzen.

Der Verlag hatte während der Plagiatsdebatte darauf verwiesen, dass Baerbock Quellenangaben im Text zitiert habe. Diese sollten in einer künftigen Neuauflage deutlicher hervorgehoben werden.

Viel Häme im Netz: "'Jetzt' war gestern"

Auf Twitter gibt es schon reichlich hämische Stimmen zum zurückgezogenen Buch. So fragt sich eine kritische Nutzerin, ob Baerbock womöglich schon am neuen Werk "Eine Koboldin will Außenministerin werden" sitze. Andere wollten wissen, ob "Jetzt" zum "wertvollen Sammlerstück" werde und unkten: "Jetzt war gestern." Das Buch habe ja "seinen Zweck" erfüllt und das Wahlergebnis der Grünen deutlich gedrückt, meinte eine augenscheinliche Gegnerin, und ein weiterer schrieb: "Fragt sich, wie es um die inhaltliche Qualität der anderen Bücher aus dem selben Verlag steht."

Möglicherweise habe die Grünen-Chefin ja ihre "Quellen vergessen", mutmaßte jemand. Ein weiterer forderte ihren Rücktritt: "Irgendwann muss man sich dann aber auch mal ehrlich machen und sagen, dass Frau #Baerbock politisch nicht mehr tragbar ist und ihren Hut nehmen sollte."