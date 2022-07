Nach Oscars-Ohrfeige: Will Smith entschuldigt sich erneut

"Chris, ich entschuldige mich bei Dir, mein Verhalten war inakzeptabel", sagt Hollywood-Star Will Smith in einem knapp sechsminütigen Video, das auf YouTube seit Freitagabend bereits 1,9 Millionen Mal geklickt wurde.

Bei den Oscars Ende März hatte Smith der Komiker Chris Rock geohrfeigt und beschimpft, nachdem dieser einen Witz über Smiths Ehefrau Jada Pinkett gemacht hatte. In einer Moderation spielte Chris Rock auf Pinketts kahlgeschorenen Kopf an – die Schauspielerin hat krankhaften Haarausfall.

Will Smith entschuldigt sich: "Wie im Nebel"

In einem YouTube Video, das am Freitag hochgeladen wurde, stellt sich Smith jetzt den Fragen seiner Fans. Unter anderem: Warum habe er sich nicht gleich in seiner Dankesrede für den Oscar als bester Hauptdarsteller bei Chris Rock entschuldigt? Er wurde für seine Rolle als Richard Williams, Vater der Tennisspielerinnen Venus und Serena Williams, ausgezeichnet. In seiner Rede, wenige Minuten nach dem Angriff, verteidigte er sich: "Richard Williams war ein erbitterter Verteidiger seiner Familie". Jetzt sagt er, dass er damals "wie im Nebel" gewesen sei.