Nach Open-Air-Festival: Drogen im Grundwasser schaden Natur

Die Wissenschaftler schlagen vor, große Open-Air-Festivalgelände mit natürlichen Kläranlagen wie Rieselfeldern zu umgeben. Christian Dunn von der Bangor University sagte: "Aufklärung ist bei Umweltthemen unabdingbar, was sich schon bei der Plastikverschmutzung herausgestellt hat, und Glastonbury machte große Anstrengungen, plastikfrei zu werden. Wir müssen jetzt auch die Aufmerksamkeit auf Drogen und Arzneimittelrückstände lenken, das sind verdeckte, aber gleichwohl verhängnisvolle Gifte."

Immer mehr Drogen im Abwasser

Die Wasserverschmutzung durch Großkonzerte ist bereits länger Thema, nicht nur unter Fachleuten. Nach dem "Spring Scream"-Festival in Taiwan, wo sich 600.000 Menschen drängten, explodierten 2015 ebenfalls die Werte von Ketamin und Ecstasy in der Umwelt. Experten der Sun Yat-sen Universität kamen damals zum Ergebnis, dass die Gifte speziell wirbellosen Lebewesen schadeten, auch Moskitofische hätten mit Verhaltensauffälligkeiten reagiert.

Und der Drogenkonsum scheint trotz oder wegen der Pandemie immer mehr zuzunehmen: In Berlin verdoppelte sich 2021 die Koks-Konzentration im Abwasser, so eine Studie der Arbeitsgruppe für Siedlungshydrologie der TU Dresden. In einem Vergleich von sechzig europäischen Städten stellte sich 2017 heraus, dass Chemnitz Spitzenreiter war, was Crystal Meth im Abwasser betraf. Aber auch Dresden, Erfurt und Nürnberg haben nach Angaben von Projektleiter Björn Helm 2020 extreme Steigerungsraten.