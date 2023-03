Nach Nacktfoto: Londoner Bühnen wollen Handys wegschließen

Auf Twitter war zu lesen, dass die Anwälte der "Daily Mail", wo die Fotos online zu sehen waren, "sehr beschäftigt" seien. Das Verhalten des Zuschauers wurde als "unmoralisch, illegal und widerlich" gebrandmarkt. Ein Zuschauer twitterte: "Am Broadway beim schwulen Baseball-Stück 'Take Me Out' mussten wir unsere Handys in Magnetbeuteln versiegeln lassen, aber das hinderte keinen daran, [Hauptdarsteller] Jesse Williams illegal zu filmen." Ein weiterer Kommentator meinte: "Da fehlt es an menschlichem Anstand. Großen Respekt an die Schauspieler, dass sie den Mut hatten, die Show weiter zu spielen, nachdem das passiert ist." Es gab auch Tweets, wonach das Wegsperren von Handys wohl die "einzige Möglichkeit" sei, das Unwesen in den Griff zu bekommen. Einen "Perversen" gebe es wohl in jeder Vorstellung, meinte einer der Diskutanten.

Der Grat zwischen PR und Empörung ist allerdings stets schmal: Auf dem Buch-Cover von "Ein wenig Leben" ist das vor Lust verzerrte Gesicht eines Mannes beim Orgasmus zu sehen.