Nach München '72: Vom Bundeswehrsoldaten zum Priester

Hans Lyer spürt seine Berufung zum Priester spät. Mit 16 Jahren macht er zunächst seinen Hauptschulabschluss. Er beginnt als Postbeamter zu arbeiten. Dann kommt er zur Bundeswehr. Als Bundeswehrsoldat hilft er bei den Vorbereitungen und bei der Organisation der Olympischen Spielen 1972 in München. Er darf bei der Eröffnungsfeier mit dabei sein. Es ist für ihn ein überwältigendes Erlebnis.

"Frieden, Shalom lag in der Luft. Menschen aus der ganzen Welt waren hier zugange. Die olympische Idee, eine Idee des Friedens hat uns verbunden und vereint. Das Stadion war für mich im Rückblick eine Kathedrale des Friedens." Hans Lyer, Pfarrer

Die Terroranschläge während der Olympischen Spiele 1972 verändern die gesamte Lebensplanung des damals 21-Jährigen. Am 5. September überfielen acht bewaffnete Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation "Schwarzer September" das Quartier der israelischen Olympia-Mannschaft und nahmen elf Männer als Geisel. Zwei Israelis starben bereits in den ersten Stunden des Überfalls. Die deutsche Polizei und auch die Politiker bekamen die Situation nicht unter Kontrolle. Bei einem schlecht geplanten Befreiungsversuch auf dem Militärflugplatz Fürstenfeldbruck starben alle neun israelischen Geiseln, fünf der Terroristen und ein deutscher Polizist. Das katastrophale Ende der Geiselnahme stürzt Hans Lyer in eine Lebenskrise.

Berufswunsch aus der Krise heraus

Für Hans Lyer bricht eine Welt zusammen - der naive Glaube an einen Weltfrieden. Der junge Mann zieht Konsequenzen. Nach der Bundeswehrzeit kündigt er seinen Job als Postbeamter, verlässt seine Heimatstadt Bamberg. Er holt sein Abitur nach, studiert Theologie. Zehn Jahre später empfängt er in Bamberg die Priesterweihe. Das Massaker von München lässt ihn nicht mehr los.

"Es war für mich dahingehend eine Krise, dass ich gefragt habe, was ist dagegenzusetzen? Gibt es eine Alternative? Wenn man herausgerissen wird aus dieser Welt, wie gesagt, heitere Spiele. Wo leben wir? Und ich bin dann zu der Erkenntnis gekommen: Es gibt nicht den Himmel auf Erden, es gibt keine heile Welt, wir leben immer noch Jenseits von Eden." Hans Lyer, Pfarrer

Die Familie ist über seine neuen Lebenspläne damals alles andere als glücklich. Seine Eltern haben einen Milchladen. Niemand aus der Familie hat studiert. Sein Vater, der erst 1949 aus der russischen Kriegsgefangenschaft nach Deutschland zurückkehrte, wünscht sich für seinen Sohn einen "bodenständigen Beruf". Hans Lyer lässt sich nicht beirren. In Düsseldorf absolviert er die Abendschule und beginnt in Tübingen das Studium der Theologie – zum Entsetzen der Eltern.

"Das war wie ein Schock. 'Wie kommst Du jetzt auf die Idee, den Beruf aufzugeben. Du hast eine gesicherte Laufbahn, ein gesichertes Dasein bei der Post. Warum gehst Du nicht den Weg weiter?' Da muss ich auch sagen: Meine Familie war keine, wo ein katholischer Priester hätte rauskommen können oder müssen." Hans Lyer, Pfarrer

Seelsorge als Lebensaufgabe

Hans Lyer wird Gefängnisseelsorger in der Jugendjustizvollzugsanstalt Ebrach. Über 300 Straftäter sitzen hier ein – junge Männer zwischen 16 und 24 Jahren. Sie suchen das Gespräch mit Hans Lyer. Vertraulich.

Als Seelsorger muss er keine Gutachten schreiben. Er ist für jeden, der mit ihm reden will, ansprechbar. Vom Mörder über den Neonazi und Drogendealer, bis hin zum Einbrecher – immer geht es um den einzelnen Menschen, sein Versagen, aber auch um seine Möglichkeiten, sagt Hans Lyer. Er begleitet die jungen Männer während der Zeit im Gefängnis und sucht mit ihnen nach Perspektiven für die Zeit danach.

"Die Jungs wenden sich an mich. Und das ist ein großer Vorteil. Ich sage 'Worüber möchtest Du reden? Worüber müssen wir reden?' Und dann kommen wir in der Regel sehr schnell zum Eigentlichen." Hans Lyer, Gefängnis-Seelsorger

Die Jahre als Gefängnisseelsorger in Ebrach haben Hans Lyer geprägt. Es gab kleine Erfolge, aber auch viele Enttäuschungen. Manchmal wollte er aufgeben, aber dann hat er wieder einen dieser besonderen Momente erlebt, für die sich sein ganzer Einsatz lohnt.

Kunst als Wegweiserin

Seine Erfahrungen als Gefängnisseelsorger teilt der Pfarrer seit einigen Jahren mit anderen. Zusammen mit Gemeindemitgliedern der kleinen Pfarrei St. Elisabeth in Bamberg hat er immer wieder eine Verbindung zwischen Kunst und Knast hergestellt und Kunstprojekte initiiert.

Jetzt ist die unscheinbare Kirche St. Elisabeth aus dem 14. Jahrhundert zu einem außergewöhnlichen Schmuckstück geworden. Der Maler und berühmte Bildhauer Markus Lüpertz hat für das Gotteshaus acht ausdrucksstarke bunte Fenster geschaffen. Ende Juni wurden die letzten beiden Fenster enthüllt. Hans Lyer ist glücklich: Seine "Gefängniskirche" ist nun ein Ort der Inspiration für alle Menschen auf der Suche nach Sinn und nach dem, was im Leben trägt.