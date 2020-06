Nach Lockerungen: Weltweit erstes Jazzfestival startet in Passau

Mit Livemusik vor Publikum startet heute das Jazzfest in Passau um 20 Uhr im Rathaus-Innenhof und damit zwei Wochen vor dem bayernweit geplanten Restart von Kulturveranstaltungen am 15. Juni.

Maximal 50 Besucher, Karten längst vergriffen

Alle kostenlosen Eintrittskarten dafür waren innerhalb weniger Stunden vergriffen, zumal es in diesem Jahr erstmal mit nur 50 Besuchern losgeht. Die dürfen nur mit Mund-Nasenschutz den Rathausinnenhof betreten und die Maske erst abnehmen, wenn sie ihren Sitzplatz - je eine Bierbank pro Besucher- erreicht haben.

Bericht: Erstes Jazzfestival nach Shutdown weltweit

Laut den London-Jazznews, einem der wichtigsten Blogs für diesen Musikbereich, ist es sogar weltweit das erste Jazzfestival überhaupt nach dem Corona-Shutdown. Als Paul Zauner, der künstlerische Leiter des Jazzfestes bei einem Gespräch mit Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) erfuhr, dass kulturelle Veranstaltungen wieder möglich seien, machte er sich sofort an die Arbeit. Mit Erfolg, der Start des Passauer Jazzfestes, dessen Anfänge 14 Jahre zurückliegen, wurde sogar vorgezogen. "Mir war wahnsinnig wichtig, dass wir ein Zeichen setzen: Kultur und Livemusik sind wieder möglich", erzählt Zauner im Gespräch mit den BR, der allein im Juni 15 Konzerte auf die Beine gestellt hat.

Auftakt mit Star-Organist Jan Korinek

Zum Auftakt spielen heute Abend drei Passauer Musiker und ein, man könnte fast sagen, Weltstar: Jan Korinek. Der Tscheche, der zu den besten Hammondorganisten der Welt zählt, ist zufällig in der Stadt und trifft sich mit den lokalen Größen Daniel Wildner (Gitarre), Markus Schlesag (Bass) und Gerald Braumandl (Drums) zu einer Jamsession im Innenhof des Rathauses.

Ab Mitte Juni bis zu 100 Besucher möglich

Ab Mitte Juni hofft der künstlerische Leiter Paul Zauner dann schon auf 100 Besucher, und darauf, dass das Festival bis Ende August mit insgesamt 50 Konzerten wieder normal zu Ende gespielt werden kann. So wie in den letzten Jahren, als bis zu 500 Besucher bei freiem Eintritt zum Jazz in lauen Sommernächten unterm Sternenhimmel im Innenhof des Passauer Rathauses mitgroovten und insgesamt 15.000 Jazzfans in die Drei-Flüsse-Stadt kamen.