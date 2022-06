Nach "Kunst und Krempel" im BR: Neues über "Superstar" Reinhart

Der gebürtige Hofer war im 19. Jahrhundert eine Art Superstar in Rom, damals lebten dort rund 500 deutsche Künstler, und Reinhart galt als Kopf dieser sogenannten "Deutschrömer". Er verbrachte rund 60 Jahre in der italienischen Hauptstadt. Seine Beerdigung glich einem Staatsbegräbnis, so sein Biograf, Dieter Richter, im Gespräch mit dem BR.

König Ludwig I. ernennt Reinhart zum Hofmaler

Bis heute werde Reinharts Grab auf dem berühmten protestantischen Friedhof in Rom gepflegt. Die wichtigste Sammlung seiner Werke ist in der Neuen Pinakothek in München zu sehen. König Ludwig I. hatte ihn zum "königlich-bayerischen Hofmaler" ernannt. In Hof erinnert ein kleines Museum, das "Reinhart-Cabinett", an den Künstler.

Neben Landschaftsbildern sind dort auch sozialkritische Karikaturen und zahlreiche Tierzeichnungen ausgestellt. Damit die Museumsbesucher die Details der Arbeiten Reinharts besser sehen können, wurde die neue Dauerausstellung mit Lupen ausgestattet, erzählt Stefan Pohl, der Leiter des ehrenamtlichen Kulturkreises Hof, der das "Reinhart-Cabinett" seit 2008 betreut.

Hof gedenkt Reinharts mit Schule, Straße und Plakette

In Hof tragen ein Gymnasium und eine Straße sowie eine wichtige städtische Auszeichnung seinen Namen. Mit der "Johann-Christian-Reinhart-Plakette" ehrt die Stadt seit 1989 Personen, die das Kulturleben vor Ort bereichern.

Die neue Biographie "Von Hof nach Rom: Johann Christian Reinhart – ein Deutscher Maler in Italien" von Dieter Richter ist im Transit-Verlag erschienen und kostet 20 Euro.