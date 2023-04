Der Finger des Ministers - Ausstellung im Fränkischen Museum

Statistische Daten sind Teil der Ausstellung

Es entstand eine vielseitige Ausstellung, die nicht nur Kunst, sondern vor allem auch politisch ist. So hat die Gruppe durch ein Meinungsforschungsinstitut eine Umfrage durchführen lassen: Man solle sich vorstellen, eine Diktatur wie das NS-Regime käme erneut an die Macht. Wer hätte Sorge, dass er oder Freunde und Familie in einem Konzentrationslager landen könnten? Über die Hälfte der Befragten gab laut der Künstlergruppe an, diese Sorge zu haben.

Kunstaktion ist Thema im Geschichtsbuch

Die Erinnerungskultur rund um das Erbe der NS-Zeit spielt in der Ausstellung eine große Rolle. Mit ihrer Regenbogen-Aktion hat die Künstlergruppe allerdings schon eine hohe Reichweite erzielt: Ein Foto des Kunstwerks und ein paar Zeilen dazu sind im aktuellen bayerischen Bildungskanon abgedruckt, einem Geschichtsbuch der 9. Klasse Gymnasium. Stolz blättern die beiden Künstler durch das Buch. "Sowohl die Tätergeneration als auch die Verfolgten und die Opfergeneration, die sind jetzt sehr alt oder nicht mehr am Leben. Die können nicht mehr sprechen. Und dass da zeitgenössische Kunst in Form von einem frechen Gegendenkmal ins Geschichtsbuch kommt, ist ziemlich einmalig."

Museum sieht "Chance" in Ausstellung

Die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit findet im Ausstellungsort im Fränkischen Museum viel Anklang: "Unser Museum steht zum Teil dort, wo früher einmal die Synagoge stand", sagt die Leiterin Uta Karrer. Schon lange setze man sich deshalb historisch mit dem Thema auseinander. "In der Ausstellung jetzt sehen wir aber auch eine große Chance, eine künstlerische Perspektive auf diese Geschichte zu zeigen".

Bürgermeister: "Es muss uns nicht allen gefallen"

Im Rahmen des Feuchtwanger Kunstsommers werden die Werke der Gruppe bis zum 13. August 2023 im Fränkischen Museum im Ortskern zu sehen sein, der Eintritt ist kostenfrei. Dass nicht jede Besucherin und jeder Besucher begeistert wieder raus geht, das schließt Feuchtwangens Bürgermeister, Patrick Ruh, nicht aus: "Wir wagen in der Tat Neues, aber es ist einfach auch eine wunderbare Auseinandersetzung mit dem Kunstbegriff an sich. Es muss uns nicht allen gefallen – das ist jedem freigestellt!"