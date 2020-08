Nach Kritik: Fugger-und-Welser-Museum überarbeitet Ausstellung

Vier junge Frauen besuchen das Fugger-und-Welser-Erlebnismuseum im Augsburger Domviertel. Alle vier engagieren sich in der vor einigen Wochen entstandenen Gruppierung Open-Afro-Aux. Die Gruppe, die aus jungen Augsburger Frauen und Männern mit internationalen Wurzeln besteht, beteiligt sich intensiv an den Debatten, die im Zuge der Black-Lives-Matter-Proteste in den USA auch hierzulande stärker in den Blick gerückt sind.

Ihr Besuch im Museum ist nicht zufällig. Die Frauen sollen helfen, die Ausstellung neu zu gestalten und schon am Eingang stolpern sie im sprichwörtlichen Sinne.

"Kolumbus entdeckt Amerika"

Auf einer Zeitleiste am Boden steht "1492 – Kolumbus entdeckt Amerika". Janet Habtemariam stört die Formulierung. Aus ihrer Sicht wird dabei vernachlässigt, dass Amerika lange vor Kolumbus besiedelt war. Viele solcher Details fallen ihr im Fugger-und-Welser-Museum auf und Janet Habtemariam fragt: "Haben die Wissenschaftler, die an dem Konzept gearbeitet haben, nicht vorher an so etwas gedacht?"

Fugger-und-Welser-Museum "schärft nach"

Viele Fragen seien intensiv diskutiert worden, sagt Götz Beck von der kommunalen Regio Augsburg Tourismus GmbH, die das Museum betreibt. Er verweist darauf, dass sich das 2014 gegründete Museum mit den kritischen Aspekten der Geschichte von Fuggern und Welsern beschäftige – etwa mit dem Sklavenhandel und der Ermordung der indigenen Bevölkerung. Beck sagt aber auch, man wolle jetzt nachschärfen.

Kritik am Museum als Chance

Eine App zum Thema Sklavenhandel hat das Museum schon eingestellt, die das Leben des fiktiven Sklaven Perico als Abenteuer darstellte. "Wir gehen schon sehr stark vom Euro-Zentristischen aus", räumt Beck ein.

"Braten Deine Eltern auch Menschen?"

Neue Texte und Informationstafeln sollen jetzt vorbereitet werden und dann in einem Workshop diskutiert werden, zu dem auch OpenAfroAUX eingeladen wird. In der aktuellen Ausstellung fallen den jungen Frauen einige Punkte auf, die sie im Fugger-und-Welser-Erlebnismuseum ändern würden: etwa eine Darstellung von Kannibalismus in Südamerika.

"Wir wissen, was passiert wäre, wenn wir als Kinder hier durchgelaufen wären", erklären Fabienne und Janet. Sie seien immer das einzige schwarze Kind unter weißen Schülern in der Klasse gewesen, erzählen die beiden. "Gehst Du jetzt auch nach Hause und deine Eltern braten einen Menschen auf dem Feuer?", bekomme man an Stellen wie dieser von anderen Kindern zu hören.

Black-Lives-Matter wirkt auch in Deutschland

Die Frauen von Open-Afro-Aux freuen sich deshalb über die Workshop-Einladung des Museums zur Neugestaltung der Ausstellung. Sie erwarten intensive Diskussionen und haben gerade erst Erfahrungen gemacht bei der Debatte um das Hotel "Drei Mohren" in der Augsburger Maximilianstraße. Die Debatte hatte nach dem Tod des Schwarzen George Floyd und den Black-Lives-Matter-Protesten in den USA neue Fahrt aufgenommen: Das Hotel soll künftig "Maximilian's" heißen.