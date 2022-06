Nach Krach um Startänzer: Pariser Ballettchefin wirft hin

"Ich hasse tanzen. Es nervt mich", sagte François Alu dem französischen "Libération" mal, ohne damit groß zu kokettieren. Der umjubelte Hiphop-Star und zeitweilige Juror bei "Let´s Dance" im Fernsehen kann mit den akademischen Umgangsformen im klassischen Ballett nicht viel anfangen. Seine Bewunderer attestieren ihm "100 Ideen pro Sekunde", er selbst gibt offen zu, dass er manches sein lässt, wenn es ihm nicht gefällt: "Ich kann auch anderes anpacken". Mit soviel nassforschem Selbstbewusstsein konnte die Chefin des Pariser Balletts, Aurélie Dupont (49), offenbar nicht viel anfangen.

Bei der letzten Premiere gab es Rücktrittsforderungen

Sie zögerte die Ernennung des fernsehbekannten Alu zum Ersten Solisten ("Étoile") nach Ansicht von Fans viel zu lange hinaus. Von gegenseitiger Entfremdung war die Rede. Deswegen wurde sie im April bei der Premiere von "La Bayadère" ausgebuht und mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Inzwischen ist Alu auf Druck von Opernintendant Alexander Neef zwar in der allerersten Reihe des Pariser Balletts, Dupont allerdings nicht mehr lange dessen Chefin.

Ihre Autorität soll nach dem Vorfall schwer gelitten haben, hieß es aus dem Ballett. Kaum jemand habe noch ihre Anweisungen befolgt: Sie kündigte an, am 31. Juli, also zum Ende der Saison, aufzuhören. Offiziell heißt es, sie wolle sich allerlei neuen Aufgaben widmen, darunter Dreharbeiten: "Ich verlasse diese großartige Institution heute mit dem Gefühl, etwas erreicht zu haben. Mein größter Stolz ist es, zur Herausbildung von Talenten, Tänzern und Choreografen beigetragen zu haben."

Compagnie gilt als schwierig

Alexander Neef wünschte ihr viel Glück in ihrer weiteren Karriere: "Sie will einfach etwas anderes machen und es gibt keine Kontroversen. Aurélie Dupont hat immer gesagt, dass sie mit etwa fünfzig gehen würde. Sie verbrachte vierzig Jahre an der Pariser Oper, davon sechs als Tanzdirektorin, genau wie Nurejew, und will sich nun frei ihren Projekten widmen."

Auffällig dabei: Schon der Vorgänger von Dupont, Benjamin Millepied, warf unvermittelt das Handtuch. Er hielt es nur ein Jahr aus. Dupont hielt zwar immerhin sechs Jahre durch, doch so kurzfristig zu kündigen gilt als äußerst seltsam. Es ist kein Geheimnis, dass gerade das Pariser Ballett ein Haifischbecken mit Eifersüchteleien, Intrigen, politischer Einflussnahme ist.