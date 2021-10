Nach Kirchenaustritt: Ex-Katholikin arbeitet Missbrauch auf

Gut 20 Jahre ist es her, als die Katholische Kirche für sie eine Grenze überschritt. Wie viele engagierte Frauen fühlte sie sich damals durch eine Entscheidung aus Rom vor dem Kopf gestoßen. Papst Johannes Paul II hatte von den deutschen Bischöfen das Ende der kirchlichen Schwangerenkonfliktberatung gefordert. Und so kam es auch.

Auch heute noch ruft das bei Michaela Huber Kopfschütteln hervor. Als "eine Institution, die sich gegen Menschen in Not wendet" sah sie die Kirche damals. Eine Institution, "die nur sich selbst im Blick hat - das war mir dann zu viel", so Huber. Für sie war damals klar, sie wollte nicht länger Mitglied sein. Mit Mitte dreißig trat sie aus der Kirche aus.

Aufarbeitung des Missbrauchs

Der Institution, die sie eigentlich verlassen hat, wendet sie sich jetzt wieder zu. Als Leiterin einer kirchenunabhängigen achtköpfigen Kommission, die Missbrauchsfälle in der Erzdiözese München und Freising aufarbeiten soll. Sie besteht aus Fachleuten und Mitgliedern des Betroffenenbeirats. Michaela Huber waren immer die Menschen wichtig, sagt sie. Ihren Einsatz für die Belange der Betroffenen sieht sie als ihre wichtigste Aufgabe an.

Als Kind fühlte sie sich in der Katholischen Kirche noch geborgen, das lag auch an ihrer Schulzeit bei den Armen Schulschwestern in München. Zur ihrer ehemaligen Mathe- und Physiklehrerin Sr. Deocara Falch hat sie heute noch Kontakt. Die Ordensschwester freut sich über Michaela Hubers neuerliches Engagement. "Sie hat die Begabungen dafür, sie hat das Studium, sie hat die menschlichen Qualitäten, sie war immer schon ein sehr lebendiger Mensch, der auf andere zugeht", so Sr. Deocara Falch.

Einsatz für die integren Menschen

Michaela Huber sieht ihren Einsatz für die Aufarbeitungskommission auch als Dienst an den vielen integren Menschen, die in der Katholischen Kirche hervorragende Arbeit leisten. Menschen wie Sr. Deocara Falch und ihre Mitschwestern sind für Michaela Huber auch betroffen vom Missbrauchsskandal, weil sie, ihrer Ansicht nach, mit den "Tätern und Vertuschern" in einen Topf geworfen werden.

Michaela Huber wollte als junge Frau in den Orden der Armen Schulschwestern eintreten. Doch ihr "kritischer Geist" habe sie auf andere Wege geführt. Sie störte sich daran, dass Frauen in der katholischen Kirche "Menschen zweiter Klasse" sind.

Betroffene sollen sich melden

Spiritualität fand sie schließlich auch im Psychologie-Studium. Viele Jahre lang arbeitete sie als Lateinlehrerin und Schulpsychologin an einem Münchner Gymnasium. Diese Erfahrungen helfen ihr heute bei ihrer Aufgabe in der Missbrauchskommission. "Ein Erfolg wäre, wenn sich deutlich mehr Betroffene melden würden, in der Diözese sind gut 50 Leute bekannt, das sind viel zu wenige, es gibt eine sehr große Dunkelziffer", sagt Michaela Huber.

Die Aufarbeitungskommission soll eine externe Perspektive einbringen. Dabei sollen auch die Strukturen aufgedeckt werden, die Missbrauch ermöglicht oder erleichtert haben. Michaela Huber und ihre Mitstreiter möchten auch zur Verbesserung der Prävention beitragen, zum bestmöglichen Schutz von Kindern und Jugendlichen.

Die ganze Geschichte von Michaela Huber sehen Sie am 27.20.2021 in STATIONEN im BR Fernsehen oder in der BR Mediathek.