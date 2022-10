Nach Kartoffelbrei-Angriff: Museum Barberini vorerst geschlossen

Nach dem Angriff von Klimaaktivisten auf ein Gemälde von Claude Monet mit Kartoffelbrei wird das Potsdamer Museum Barberini zunächst geschlossen. Man wolle sich mit den Leihgebern der Ausstellung verständigen, sagte Museumsdirektorin Ortrud Westheider am Montag. Die Hoffnung sei, am nächsten Montag, dem Reformationstag, wieder öffnen zu können. Auf der Webseite des Museums waren bis Ende der Woche keine Tickets verfügbar. Mit einem Justiziar der Hasso Plattner-Stiftung würden zudem Schadenersatzforderungen gegen die Klimaaktivisten geprüft. Das Museum wird von der Stiftung betrieben.

Die Polizei ermittle gegen zwei Beschuldigte wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch, erklärte eine Sprecherin. Ihnen werde vorgeworfen, das Gemälde am Sonntagnachmittag mit der gelben Flüssigkeit bespritzt zu haben. Anschließend hätten sich die beiden in der Nähe des Bildes mit jeweils einer Hand festgeklebt.

Museum für die restliche Woche geschlossen

Der Museumsgründer und Kunstmäzen Hasso Plattner hatte die vorübergehende Schließung in den Potsdamer Neuesten Nachrichten angekündigt. "Wir werden in dieser Zeit überlegen, wie wir die Sicherheit erhöhen können."

Das Museum Barberini werde sofort Kontakt zu allen Leihgebern aufnehmen, sagte Plattner. Denn im Museum Barberini wird seit Samstag eine Surrealismus-Ausstellung gezeigt, mit Leihgaben aus 50 Museen und Privatsammlungen. "Wir müssen abwarten, wie die Leihgeber dazu stehen und welche Sicherheitsmaßnahmen sie von uns fordern."

Welche Folgen die Attacke haben könnte

Es bestehe die Gefahr, dass es künftig "schwerer bis unmöglich" werde, für Ausstellungen im Museum Barberini Leihgeber zu überzeugen, meinte Plattner. Damit bestehe auch die Gefahr, dass über die Dauerschau mit den rund 100 Werken aus der Privatsammlung hinaus keine Ausstellungen mehr möglich seien.

Auch der Deutsche Museumsbund (DMB) warnte vor schwerwiegenden Folgen des Vorfalls für den Kunstbetrieb. "Ein unmittelbarer Kunstgenuss ist so bald nicht mehr möglich – da geht es hin", sagte der Sicherheitsexperte des DMB und der Hasso Plattner-Stiftung, Remigiusz Plath. "Wir werden von den Klimaaktivisten instrumentalisiert, um Aufmerksamkeit zu erregen – auf Kosten des Kulturguts."

In den vergangenen Wochen und Monaten hatte es ähnliche Aktionen von Klimaschutz-Aktivisten etwa im Frankfurter Städel und in der Dresdner Gemäldegalerie gegeben. Zwei Aktivistinnen der Organisation Just Stop Oil bewarfen am 14. Oktober ein Bild von Vincent van Gogh in der National Gallery in London mit dem Inhalt von zwei Dosen Tomatensuppe.

Bob Geldorf hat "1.000 Prozent" Verständnis

Der irische Rockmusiker und Umweltschützer Bob Geldof hat derweil Verständnis für den Tomatensuppen-Wurf auf des berühmten Gemälde geäußert: "Die Klimaaktivisten haben zu 1000 Prozent recht. Und ich unterstütze sie zu 1.000 Prozent", sagte der 71-Jährige dem Sender Radio Times.

Es sei clever gewesen, das Bild "Sonnenblumen" mit einem Schätzwert von Dutzenden Millionen Euro in dem Wissen zu bewerfen, dass es mit einer Glasscheibe geschützt ist. "Es ist anstößig, van Goghs Genie zu zerstören. Das bringt nichts", sagte Geldof. Doch so sei die Aktion lediglich lästig gewesen. "Und lästig ist ganz gut."