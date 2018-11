Die Fracht, die in diesem Wagon transportiert wird, muss ihren Wert für die Gesellschaft längst verloren haben – anders kann man dieses Bild nicht deuten: Dutzende Hühner in winzigen Käfigen und zwischen den Käfigen zusammengepfercht: Dutzende Menschen. Ein Mädchen zum Beispiel, das sich an ihren Stoffhasen klammert und weint, oder dieser Sohn in seinen Zwanzigern, der wieder und wieder zu seinem alten Vater blickt – vielleicht um Trost zu spenden, vielleicht um welchen zu empfangen. Der Zug ist nur eine erste Etappe auf ihrem Weg durch die Nacht, es folgen Schlauchboote und schließlich: die Grenze, Neonlichter, lüsterne Verfolger, schießende Kontrolleure. Tags drauf der Schnitt, weg von den Flüchtenden zu denen, die sich von ihnen bedroht fühlen. Funktionäre, denen die Nacht zu blutig war, um sie in sauberen Akten zu dokumentieren.

Vom Fantastischen und Göttlichen

Bis zu diesem Punkt lässt sich der Film als mehr oder weniger realistische Darstellung von Flucht verstehen, als zugespitzte Auseinandersetzung mit der Politik in Ungarn, der Heimat von Regisseur Kornél Mundruczó. Doch Realismus ist nicht Mundruczós Sache – ihm geht es um mehr: um das Fantastische, Wunderbare, vielleicht sogar um das Göttliche. Also bleibt es nicht bei der klinischen Farbgebung des Films, bei kalten Szenen, die mal wie in grün, mal wie in gelb getüncht wirken. Also stirbt der Sohn aus dem Zug auch nicht, als ihm drei Mal in den Bauch geschossen wird. Nein, er schwebt plötzlich: In ein blutrotes Shirt gehüllt und mit aschfahler Gesichtsfarbe dreht er Pirouetten in der Luft und ist dem Gewusel auf der Erde mit einem Mal erhoben. Es ist ein erster ruhiger Moment in einem Film, der – bleibt er am Boden – von dem unaufhaltsamen, dem unreflektierten Treiben der Menschen erzählt. Ein zweiter Moment der Ruhe folgt wenig später, als Aryan mit seinen drei Schusswunden einem Arzt vorgestellt wird und wieder fliegt.