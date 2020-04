Nach IS-Vandalismus: Assyrischer Thronsaal in Mossul freigelegt

Im Sommer 2014 sprengten IS-Anhänger im nordirakischen Mossul eine Moschee in der das Grab des biblischen Propheten Jona verehrt wurde. Anschließend gruben sie dort rabiat nach archäologischen Gegenständen, um sie auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Als 2017 der IS vertrieben war, machte ein Forscher-Team aus Heidelberg genau dort, also in der antiken Stadt Ninive, eine sensationelle Entdeckung: Es fand im Inneren eines Tunnelsystems den bislang größten Thronsaal des Assyrischen Reiches. Der Ausgrabungsleiter von Ninive und Ordinarius für Assyriologie der Universität Heidelberg, Stefan Mario Maul, über dieses Glück im Unglück gegenüber dem BR: "Man muss schon sagen, dass der IS ein bedeutendes Heiligtum im Stadtgebiet des alten Ninive zerstört hat, eine Moschee, die bis in die frühislamische Zeit nachzuweisen ist, in der das Grab des Propheten Jonas verehrt wurde. Das ist ein enormer Verlust für das Land und auch für die Gläubigen, die in großen Scharen zu diesem Ort gepilgert sind, um dort zu beten."