Agit-Prop & großer Pop: Vor 40 Jahren wurde John Lennon ermordet

John Winston Lennon war nicht nur der Leitwolf, der Anführer und die markante Stimme einer Pop- und Rock'n'Rollband aus Liverpool, die sich verniedlichend The Beatles nannte, also (und in eigenwilliger Schreibung): Die Käfer. Lennon nahm auch Tendenzen vorweg, die wir heute mit Pop als Kunstform in Verbindung bringen.

1. Der Kunststudent

Lennon war, als die Beatles gerade in ihren Anfängen steckten, Student der Liverpooler Kunsthochschule, als Zeichner und Graphiker war er halbwegs talentiert. Prosatexte und schnell hingeworfene Kritzeleien, die zeichnerische Begabung erkennen lassen, veröffentlichte er in zwei frühen Bänden, die "In His Own Write" (In seiner eigenen Schreibe) & "A Spaniard In The Works" (Ein Spanier macht noch keinen Sommer) heißen. Texte und Bilder, die seinen Hang zu hintersinnig-schrägem Humor und fast schon dadaistischem Wortwitz zeigen.

Die Art Schools brachten ganze Legionen britischer Rockstars hervor, darunter Ron Wood und Keith Richards von den Rolling Stones, Bryan Ferry von Roxy Music, der Songschreiber Kevin Coyne oder Joe Strummer von den Clash, um nur einige zu nennen - Lennon war nur der erste. Bis in jüngste Zeit prägte diese Institution den Brit Pop: Der Vater von Damon Albarn, dem Sänger von Blur und später der Gorillaz, war Lehrer einer Art School.

Lennon suchte deshalb auch die Nähe anderer Künstler. Er traf sich mit dem New Yorker Filmemacher Jonas Mekas oder ließ sich von Pop-Art-Papst Andy Warhol portraitieren. Von George, Paul und Ringo hat man nicht gehört, dass sie bewusst die Gesellschaft von KünstlerInnen anderer Gattungen gesucht hätten. Die große Wertschätzung moderner Kunst war schließlich auch bei Lennons Partnerwahl ausschlaggebend: Lennon verliebte sich in Yoko Ono, eine japanischstämmige Fluxus-Künstlerin, deren Name in jedem Lexikon für moderne Kunst zu finden ist.

Auch wenn Lennon Pop-Musiker war, also einem lockeren Umgang mit leicht zu konsumierenden Kulturprodukten den Vorrang gab, so war er doch von europäisch geprägtem Kunstverständnis beeinflusst, wenn man das so sagen will, war mit missionarischem Sendungsbewusstsein ausgestattet, was sich unmittelbar auf seine kreative Arbeit bei den Beatles und als Solo-Künstler auswirkte.

Bei der Produktion von "I'm Only Sleeping" (1966 auf dem Album Revolver) kam Lennon angeblich spät nachts übermüdet nach Hause, spulte ein Testband falsch auf seiner Tonband-Maschine ein und war vollkommen verblüfft von den Sounds, die so zu hören waren. Rückwärts abgespielte Tonspuren: Die Beatles waren die ersten, die diesen stilprägenden Kniff bei ihren Aufnahmen anwendeten.

Auch als Textdichter ging Lennon ungewöhnliche Wege: Er vertonte das Bild, das sein Sohn Julian aus dem Kindergarten mit nach Hause brachte, in der Psychedelic-Ballade "Lucy In The Sky With Diamonds" oder verwendete den Text eines Zirkus-Plakats ("Being For The Benefit Of Mr. Kite") gleichsam als objet trouvé: Er sang die Textzeilen des Plakats eins zu eins als Liedtext.

McCartney dagegen war vor allem darin gut, Genre-Stücke zu schaffen und leicht zu ironisieren: "Yesterday", "Honey Pie" oder "When I'm Sixty Four" zeigen dessen Hang zum behaglichen Songwriting. Lennon war derjenige, der den Mut hatte, dadaistische und surreale Ideen in Songs einzubauen. In Liedern wie "Help", "Mother" und "I Found Out" zeigte er mehr als andere von seinem inneren Selbst. McCartney hat sich anders als Lennon nie nackig gemacht vor dem Mikrofon.

Heute erwarten wir von einem Songschreiber, einer Songschreiberin eine gewisse Ehrlichkeit, eine Unbestechlichkeit - wie das John Lennon vorgelebt hat.