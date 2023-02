Nach Hundekot-Attacke: Choreograph Goecke behält Job in München

Die Empörung ist groß, seit der Choreograph Marco Goecke aus Wut über ihre Verrisse eine Tanzkritikerin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" mit Hundekot beschmierte. Dafür wurde der Künstler als Ballettdirektor des Staatstheaters Hannover suspendiert und bekam Hausverbot. Die internationale Presse berichtete ausführlich. Doch beim Bayerischen Staatsballett in München wird Goeckes Tätlichkeit für ihn bis auf Weiteres keine Konsequenzen haben.

"Subversiv-packende" Arbeit

"Wir warten jetzt erst mal die Untersuchungen vom Staatstheater Hannover ab", so eine Sprecherin des Bayerischen Staatsballetts gegenüber dem BR. Einstweilen sei der "Stand" bei den Verpflichtungen von Goecke allerdings unverändert. Im Übrigen habe der Münchner Ballettdirektor Laurent Hilaire auch noch nicht persönlich mit Marco Goecke gesprochen, was er allerdings "fest vorhabe".

Für den 23. Juni ist in München die Premiere von zeitgenössischen Balletten unter dem Titel "Sphären" geplant, die der umstrittene Choreograph kuratieren soll. Neben seiner eigenen Arbeit "All long dem day" sollen auch solche der "jüngeren Generation" präsentiert werden. Außerdem wird Goecke im Rahmen der Ballett-Festwoche am 4. April mit seiner Arbeit "Sweet Bone's Melody" vertreten sein.

Das Werk wurde bei der Uraufführung im vergangenen März von Kritikern als "das übliche Gezappel" geschmäht. Andere schwärmten: "Derzeit gibt es niemanden außer Marco Goecke, der das Publikum choreografisch vom ersten bis zum letzten Stückaugenblick so irritierend krass zu beschäftigen und in seiner inhaltlich von Power nur so strotzenden Verschwommenheit derart subversiv-packend anzusprechen vermag."

Am Gärtnerplatztheater in München steht am 22. Februar abermals Goeckes Ballett "La Strada" auf dem Spielplan, das bei der Uraufführung sehr positiv besprochen wurde: "Marco Goeckes Bewegungen der Unentrinnbarkeit lassen in dieser Choreografie mit den Tänzerinnen und Tänzern des Balletts am Staatstheater am Gärtnerplatz eine so beeindruckende wie zutiefst berührende Abfolge von Assoziationen anhand von Motiven des Films 'La Strada' entstehen."

"Schändliche Handlung im Affekt"

Auch am Stuttgarter Theaterhaus muss Goecke keine weiteren beruflichen Folgen fürchten. Eine Sprecherin von Gauthier Dance, wo er seit 2019 einer von zwei "Artists in Residence" ist, sagte den "Stuttgarter Nachrichten", das eine habe mit dem anderen nichts zu tun. Im März wird die Compagnie 15 Jahre alt, aus diesem Anlass steht ein Abend auf dem Spielplan, bei dem ein künstlerischer Kurzfilm von Marco Goecke gezeigt wird. Er wurde am Stuttgarter "Lieblingsort" des Choreographen gedreht, dem derzeit leerstehenden Hotel Schlossgarten. Die dortige Atmosphäre strahle "Verlassenheit und Melancholie" aus, heißt es auf der Website von Gauthier Dance.

Derweil hat sich Goecke über seine Berliner Agentur für seine Handgreiflichkeit halbherzig entschuldigt: "Im Nachhinein wird mir klar bewusst, dass dies eine schändliche Handlung im Affekt und eine Überreaktion war. Dennoch möchte ich festhalten, dass es in dieser für das Theater schwierigen Nach-Coronazeit für alle Medien, auch das Feuilleton renommierter Printmedien, angebracht wäre, eine gewisse Form der destruktiven, verletzenden und den gesamten Kulturbetrieb schädigenden Berichterstattung zu überdenken."

"Da stehe ich wirklich hinter"

Der FAZ-Tanzexpertin Wiebke Hüster warf Goecke allerdings "oft gehässige Kritiken" vor: "Ich bitte um Verzeihung dafür, dass mir letztlich der Kragen geplatzt ist. Ich bitte aber auch um ein gewisses Verständnis zumindest für die Gründe, aus denen dies geschehen ist."

Zuvor hatte Goecke im NDR gesagt: "Diese Geschichte mit Frau Hüster zieht sich jetzt über 20 Jahre und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, ob ich das möchte. Ich habe mir auch die Frage gestellt, wie würden andere Menschen damit umgehen, die hart arbeiten, wenn sie über so einen langen Zeitraum mit Schmutz beworfen werden würden. Ich glaube, kein hart arbeitender Mensch würde sich das auf Dauer gefallen lassen und da stehe ich auch wirklich hinter."