Nach Hundekot-Attacke: Ballettchef Marco Goecke entlassen

Bereits unmittelbar, nachdem Marco Goecke (50) die Tanzkritikerin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", Wiebke Hüster, im Foyer des Staatstheaters Hannover attackiert hatte, war er von seinem Amt als Ballettdirektor suspendiert worden. Außerdem hatte er Hausverbot. Jetzt steht fest: Die Zusammenarbeit zwischen dem Choreographen und seinem bisherigen Haupt-Arbeitgeber ist beendet. Das teilte die Intendantin Laura Berman bei einer Pressekonferenz mit. Der Vertrag sei "in gegenseitigem Einverständnis" aufgelöst worden.

Ministerpräsident: "Widerwärtiger Vorfall"

Aufgrund seines Fehlverhaltens sei Goecke als Führungskraft nicht mehr tragbar, so die Theaterchefin. Seine Stücke sollen in Hannover jedoch weiter aufgeführt werden. Aufgrund der bislang "guten Zusammenarbeit" mit Goecke sei ihr die Trennung nicht leicht gefallen, so Berman. Eine "vertrauensvolle Zusammenarbeit" sei nach Goeckes Tat allerdings für sie nicht mehr vorstellbar gewesen. Der international viel gefragte Choreograph sei angesichts der Entscheidung "am Boden zerstört".

Niedersachsens Kulturminister Falko Mohrs (SPD) hatte in seiner Eigenschaft als Aufsichtsratschef des Staatstheaters bereits einen Entschuldigungsbrief an Hüster geschickt. Ein Gesprächsangebot habe die Journalistin angenommen. Beide wollten miteinander telefonieren. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hatte in einem Zeitungsinterview gesagt: "Das ist ein widerwärtiger Vorfall und weit weg von einem auch nur ansatzweise akzeptablen Verhalten."

Ballettkritikerin Wiebke Hüster (57) hatte angekündigt, "nie wieder" in eine Tanz-Premiere von Marco Goecke zu gehen: "Seine Zukunft hat mit meiner Zukunft nichts zu tun."

In München sind Arbeiten des Choreographen sowohl am Bayerischen Staatsballett, als auch am Gärtnerplatztheater zu sehen. Im kommenden Juni wird Goecke am Staatsballett unter dem Titel "Sphären" zeitgenössisches Tanztheater kuratieren.