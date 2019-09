Nach heftiger Kritik: Kein Nelly-Sachs-Preis für Kamila Shamsie

Peinliche Rolle rückwärts nach viel Aufregung: Am vergangenen Wochenende traf sich die Jury des Dortmunder Nelly-Sachs-Preises nach massivem öffentlichen Druck abermals und beriet darüber, ob Kamila Shamsie die Auszeichnung, die ihr am 10. September zuerkannt worden war, tatsächlich erhalten soll. Die aus dem pakistanischen Karatschi stammende und in Großbritannien lebende Autorin unterstützt offen die BDS-Bewegung, die zum Boykott und zu Sanktiongen gegen Israel aufruft. Außerdem lehnt sie Übersetzungen ihrer Werke ins Hebräische ab und will grundsätzlich nicht in Israel veröffentlichen, da alle dortigen Verlage mit der Regierung zusammenarbeiteten. Diese Haltung hatten viele Kritiker als antisemitisch bezeichnet und sich empört, zumal der Nelly-Sachs-Preis nach einer deutsch-schwedischen Jüdin benannt ist, die 1966 den Literaturnobelpreis erhielt. Kommentatoren fanden es daher "obszön", dass Shamsie ausgezeichnet worden war. Die Jury hatte sich mit dem Argument verteidigt, sie habe von den Stellungnahmen der Schriftstellerin zum BDS nichts gewusst.