Nach Hausarrest: Regisseur Kirill Serebrennikow in Hamburg

"Wir wussten bis zum Wochenende nicht, ob es klappen wird oder nicht", so Pressesprecherin Maren Dey vom Hamburger Thalia Theater gegenüber dem BR zur unerwarteten Anreise des russischen Regisseurs und Regierungskritikers Kirill Serebrennikow: "Wir haben es versucht, aber man weiß ja nie, was passiert und ob er nicht doch noch kurzfristig aufgehalten wird." Es sei nicht geplant gewesen, dass der prominente Künstler, der seit Sommer 2017 in Moskau unter Hausarrest stand, tatsächlich die Proben zu Anton Tschechows "Der schwarze Mönch" an der Elbe leitet.

Die Vorarbeiten hätten bereits am 8. November in Moskau begonnen, sollten dort ursprünglich auch in der ersten Januar-Woche weitergeführt werden. Doch das sei nicht möglich gewesen, weshalb angedacht gewesen sei, dass Serebrennikow die Endproben in Hamburg aus der Ferne über Zoom-Konferenzen leitet.

"Bestimmt kein Zufall"

Doch jetzt gaben die russischen Behörden ohne Vorankündigung grünes Licht für die Ausreise von Serebrennikow, der in den vergangenen Jahren an mehreren deutschen Bühnen inszenierte - stets auf Distanz über Netz-Kontakt, auch bei der Premiere der Schostakowitsch-Oper "Die Nase" an der Bayerischen Staatsoper im Oktober vergangenen Jahres.

"Ich bin sehr, sehr froh und glücklich, dass Hamburg die erste europäische Stadt ist, in der ich nach viereinhalb Jahren wieder arbeiten darf", so Serebrennikow bei seiner Ankunft am Flughafen: "Denn es ist zugleich die letzte Stadt, in der ich vorher gewesen bin. Das fühlt sich sehr gut an! Das ist ein gutes Zeichen, und bestimmt kein Zufall!"

Zahlten Gönner seine Geldstrafe?

Im vergangenen November hatte der Regisseur nach Medienberichten sowohl die umstrittenen Kultur-Subventionen von rund 1,5 Millionen Euro, die er nach Meinung des zuständigen Moskauer Gerichts veruntreut haben soll, als auch die Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 800.000 Euro bezahlt. Daraufhin hob das Gericht die Beschlagnahme von Serebrennikows Eigentum auf und machte damit wohl auch den Weg frei für die Aufhebung des Hausarrests. Wer das Geld für die Beilegung des Verfahrens aufbrachte, blieb unbekannt. In der russischen Nachrichtenagentur Interfax war unter Berufung auf "vertrauenswürdige Quellen" von der Unterstützung Serebrennikows durch "namhafte Unternehmen" die Rede.