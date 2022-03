Nach Gergiev-Rauswurf: Diese prominenten Dirigenten springen ein

Aufatmen bei den Münchner Philharmonikern: Sie konnten die Konzerte, die eigentlich der bisherige Chefdirigent Valery Gergiev leiten sollte, mit erstrangigen Ersatzkandidaten besetzen: Anton Bruckners 8. Symphonie wird der Österreicher Manfred Honeck (63) dirigieren, zwei Mal in München und einmal im Musikverein in Wien. Weitere Termine in München und Frankfurt wird der Lette Andris Nelsons (43) übernehmen, er wird Sergei Prokofjews 5. Symphonie und das 3. Klavierkonzert von Sergei Rachmaninow interpretieren, mit dem amerikanisch-israelischen Star-Pianisten Yefim Bronfman (63) als Solisten. Es bleibt also beim russischen Programm, obwohl anderswo in Europa Stücke gegen Werke von nichtrussischen Komponisten ausgetauscht wurden.

Der erklärte Putin-Vertraute Gergiev (68) war von seinen Aufgaben als Chefdirigent kurzfristig entbunden worden, nachdem er sich nicht vom Angriffskrieg auf die Ukraine distanzierte. Der Maestro wird am 11. und 12. März im Sarjadje-Konzertsaal in Moskau dirigieren, dabei ist auch Modest Mussorgskys Werk "Bilder einer Ausstellung" angekündigt, das mit einem Satz über das "Heldentor von Kiew" endet.

"Dann ist er nicht mehr neutral"

In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" (Donnerstagsausgabe) hatte der Intendant der Bayerischen Staatsoper, Serge Dorny, gesagt: "Wenn jemand wie Gergiev derart eng mit dem von Putin entwickelten System verbunden ist, dass er sich für dessen Homosexuellendekret oder die Annexion der Krim ausgesprochen hat, dann ist er nicht mehr neutral."

Das Schweigen des Dirigenten sei "nicht akzeptabel". Gergiev sei daher an der Oper ausgeladen worden, obwohl Dorny ihn seit 35 Jahren kenne: "Man muss eine deutliche Ansage machen, wenn man demjenigen so nah ist, der diesen Angriff gegen die Ukraine führt. Wenn man sich politisch äußert, die Grenze des Künstlertums überschritten hat und auf eine politische Ebene gelangt ist, dann ist man zu einer Äußerung verpflichtet. Das gilt nicht für alle. Nicht alle haben eine freie Wahl."

Kulturausschuss debattiert über Gergievs Rauswurf

An diesem Donnerstag wird sich der Kulturausschuss des Münchner Stadtrats am Nachmittag ausführlich mit den Umständen der Trennung von Gergiev befassen. Dabei dürfte es auch um die Frage gehen, ob dem sehr vermögenden Maestro eine Abfindung aus seinem bis 2025 laufenden Vertrag zusteht. Für den frühen Abend ist eine schriftliche Stellungnahme von Kulturreferent Anton Biebl (60) angekündigt.

Die französische Kulturministerin Roselyne Bachelot hatte zur Ausladung prominenter russischer Künstler unterdessen gesagt: "Es gibt eine sehr klare Linie, wir möchten die Vertreter der russischen Institutionen oder die Künstler, die Wladimir Putin eindeutig unterstützt haben, nicht bei uns sehen." Das sei keineswegs gleichbedeutend mit einem Boykott der russischen Kultur als solcher. Dagegen sagte der Cellist Frédéric Lodéon (70) , ein Schüler des berühmten Dirigenten Mstislav Rostropowitsch: "Putin kümmert es absolut nicht, was russische Künstler in Europa durchmachen, es ist nicht ihr Ausgrenzung, der seine Aggressivität ändern wird."

Russische Putin-Fans verweisen auf NS-Zeit

In Russland selbst gibt es Putin-Fans in der Klassikszene, die begrüßen, dass Gergiev jetzt wieder mehr "in der Heimat" auftreten werde. Schauspieler Dmitri Pewzow (58) sprach im Zusammenhang mit der Entlassung des Dirigenten von einem "Informationskrieg" und verwies darauf, dass die "Feinde Russlands" offenbar nicht sonderlich gebildet seien. Der Künstler ließ es sich auch nicht nehmen, Parallelen zur NS-Zeit zu ziehen: "Denken Sie daran, dass Nazideutschland, als es Juden verfolgte auch Bücherverbrennungen durchführte. Der Literaturnobelpreisträger Thomas Mann, der mit der faschistischen Ideologie nicht einverstanden war, musste in ein anderes Land fliehen."