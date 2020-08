Christen sorgen sich nach Explosion um Zukunft im Libanon

"Das ist ein Blutbad, was wir erfahren haben. Die Stadt sieht wie Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg aus. Die Detonation erinnerte an eine Atombomben-Explosion." Reine Youssef

Reine Youssef ist per Handy in Beirut zu erreichen. Sie ist Libanesin und Mitglied der dortigen evangelischen Gemeinde. Sie hat die Explosion am vergangenen Dienstag selbst erlebt – so wie auch die vielen Bürgerkriege in ihrem Land. Sie sagt, die Explosion war "weitaus größer als alles", was sie je gesehen habe.

Deutschsprachige Christen seit 160 Jahren im Libanon

Die evangelische Gemeinde in Beirut gibt es seit mehr als 160 Jahren. Sie ist deutschsprachig, viele der etwa 120 Mitglieder kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Tote gibt es zum Glück nicht zu beklagen, sagt Youssef. Aber Fenster und Türen im Gemeindehaus wurden zerstört.

Die Katastrophe in Beirut vom Dienstag hat eine Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität ausgelöst, gerade auch von christlichen Hilfsorganisationen wie Caritas International, den Maltesern oder der Diakonie Katastrophenhilfe.

Religionsvertreter zeigen sich bestürzt

Der Zentralrat der Muslime zeigt sich ebenso betroffen wie die Spitzen der beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland, Bischof Georg Bätzing und Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Der EKD-Vorsitzende ist bestürzt, dass dieses von wirtschaftlichen und politischen Schwierigkeiten gebeutelte Land nun auch noch von so einer Katastrophe heimgesucht werde.

Religionen haben lange für Stabilität gesorgt

Marc Frings spricht von einem fragilen Machtgebilde im Libanon. Der Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) war bis vor Kurzem für die Konrad-Adenauer-Stiftung im Nahen Osten tätig. Er erklärt, die Explosion treffe das kleinteilig austarierte Machtgefüge verschiedener Religionen, die nun immer weniger für Stabilität im Libanon sorgen könnten.

"An der Macht ist die Hisbollah, die schiitische Terrororganisation beteiligt. Was also lange dazu beigetragen hat, dass es stabil war, ist für viele, insbesondere die jungen Libanesen, heute eher Ausdruck für ein verkrustetes System", erklärt Frings. Wenn klarer werde, dass auch die Politik und Verwaltung bei dem Unglück am Hafen versagt hätten, würde das die Menschen noch einmal mehr auf die Straße treiben.

Katastrophe gehe zu Lasten der Christen

So könnte nach Ansicht von Frings das bisherige Machtgefüge durch die Katastrophe endgültig zusammenbrechen. Neue Gruppen könnten Ansprüche anmelden, gerade auch zu Lasten der Christen, die längst nicht mehr die Mehrheit im Libanon stellen.

Reine Youssef von der evangelischen Gemeinde erklärt, dass die Christen im Libanon nicht nur jede Art von materieller Unterstützung, sondern auch Solidarität bräuchten. Denn schon vor der katastrophalen Explosion haben politische und wirtschaftliche Schwierigkeiten vor allem junge Menschen aus dem Libanon vertrieben.

Junge Christen verlassen den Libanon

Die Leute, die jetzt das Land verließen, seien immer mehr die jungen Christen, so Youssef: "Die wollen alle weg. Das Land verliert seine christliche Bevölkerung."