"Nach der Kernkraft": Über die Weiternutzung der Atomkraftwerke

Man muss zurückblicken, um vernünftig mit dem Bestand unserer Kernkraftwerke umzugehen. Das ist der Tenor des jetzt von Stefan Rettich und Janke Rentrop herausgegebenen Buchs: "Nach der Kernkraft". Die aktuellen Debatten um Laufzeitverlängerungen und das Erreichen von Klimazielen durch Kernkraft werden in diesem lesenswerten Werk nur am Rande erwähnt.

Vor- und Nachteile der Stilllegung

Vielmehr geht es um einen analytischen Blick auf die Nukleartechnik seit der Jahrtausendwende: Stefan Rettich, Architekt und Professor für Städtebau an der Uni Kassel, macht in seinem Vorwort deutlich, dass es für zukünftige Entscheidungen vor allem den fundierten Blick auf die Vergangenheit braucht, um verantwortlich zu handeln.

Zusammen mit seinen Studentinnen und Studenten hat Rettich fast alle Kommunen mit Kernkraftwerken in Deutschland kontaktiert. In "Nach der Kernkraft" erörtert er, wie es um die Flächen steht, auf denen einmal Atomkraftwerke standen oder meist noch stehen. Es geht um die Energieproduktion in Deutschland, um Zwischen- und Endlagerstätten, um Vor- und Nachteile von Stilllegungsstrategien. Die Texte werden ergänzt von zwei Fotoessays: Der Fotograf Nils Stoya erkundet die Einbettung von Kraftwerken in umliegende Landschaften – und Günter Zint, bekannt für seine Fotos aus dem Hamburger Star-Club etwa von den Beatles, zeigt die Demos rund um das AKW Brokdorf 1981.

Museum, Industriepark oder Friedenscampus

Am Ende des Buchs werden exemplarisch Strategien genannt, wie sich Kernkraftwerke sinnvoll nachnutzen lassen, als Museen, als Zentren für Kunst und Handwerk, als Industrieparks, als ein Friedenscampus. Der Rückbau und die Verschwendung grauer Energien könnte so verhindert werden.

"Nach der Kernkraft", herausgegeben von Stefan Rettich und Janke Rentrop, ist soeben beim JOVIS Verlag erschienen.