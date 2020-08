Nach den Finanzskandalen: Wie transparent ist die Kirche?

Ein Erste-Klasse-Flug und ein auf über 30 Millionen Euro explodiertes Bauvorhaben: Damit löste seinerzeit der Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz van Elst einen handfesten Skandal aus. Was macht die Kirche mit ihrem Geld? Und wie viel hat sie überhaupt? Diese Fragen stellten sich damals viele.

Kardinal Marx forderte mehr Transparenz

"Wir sehen es als Aufgabe der Bischofskonferenz an, Voraussetzungen für mehr Transparenz zu schaffen und so die Glaubwürdigkeit der Kirche zu fördern", sagte der damalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx, nach dem Rücktritt seines Limburger Bischofskollegen.

Wenn überhaupt, legten die Bistümer ihren Haushalt bis dahin nur unter Rücksicht ihrer jahresaktuellen Ein- und Ausgaben vor. Kalkulierbare Verpflichtungen in der Zukunft blieben unberücksichtigt. Gleiches galt für die Vermögensverhältnisse des Bischöflichen Stuhls und des Domkapitels - neben dem Bistumshaushalt die zwei weiteren Rechtspersonen jedes Bistums.

Mangelhafte Finanzkontrolle

Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller nennt ein weiteres Manko: mangelhafte Finanzkontrolle. "Die, die das Geld ausgaben, kontrollierten sich weitgehend selbst, und das hat zu den Szenarien geführt: Bischofshaus in Limburg und Finanzskandal im Bistum Eichstätt."

Dubiose Kredite in den USA

Fünf Jahre nach Limburg wurde bekannt, dass der frühere Finanzdirektor und Domdekan im Bistum Eichstätt rund 60 Millionen US-Dollar in nicht-gedeckte Immobilienkredite in den USA investierte.

Ein Beleg dafür, dass es mit der groß angekündigten Transparenzoffensive nach Limburg erstmal nicht weit her war, sagt Thomas Schüller. "Einige Diözesen haben aus Limburg gelernt und zunehmend unabhängige Frauen und Männer berufen. Aber es brauchte tatsächlich erst noch einmal den Finanzskandal im Bistum Eichstätt, bis alle aufwachten."

Selbstverpflichtung aller Bistümer vor einem Jahr

Erst vor einem Jahr haben sich alle 27 Bistümer schließlich selbst verpflichtet, ihre Finanzen offenzulegen nach den Standards des Handelsgesetzbuches - genauso wie große Konzerne wie zum Beispiel Porsche oder Daimler. Mit den Angaben des Bistums Augsburg und dessen Jahresbilanz für das Jahr 2019 liegen die Bilanzen nach diesen Standards inzwischen auch für alle bayerischen Bistümer vor.

Unternehmensberater: Es bleibt ein blinder Fleck

Allerdings: Die Finanzkraft der Pfarreien ist auch bei der Offenlegung von Bischöflichem Stuhl, Domkapitel und Bistumshaushalt nach Handelsgesetzbuch-Standards nicht inbegriffen. Für den ehemaligen Unternehmensberater Thomas von Mitschke-Collande, der sich seit Jahren mit Kirchenfinanzen befasst, ist das nach wie vor ein blinder Fleck. "Da kommt gleich immer das Argument", sagt Mitschke-Collande, "das sind rechtlich selbstständige Einheiten. Auch die müssen hier erfasst werden. Und: In jedem Bistum ist das unterschiedlich strukturiert. Sie haben also nicht das, was man sich erwarten würde."

Keine Auflistung, wie Vermögen angelegt wird

Außerdem sind die Bistümer trotz Handelsregister-Standards auch nicht gehalten, im Einzelnen aufzulisten, wo sie ihr Vermögen anlegen. Damit müssen Kirchenmitglieder darauf vertrauen, dass ihr Bischof und seine Finanzexperten in ethisch vertretbare Anlagen investieren.

Auch da kommt es wohl auf die Gläubigen an, die nun aber zumindest in den jeweiligen Finanzgremien vertreten sind. Damit sind sie aber auch in der Pflicht, sagt Kirchenrechtler Schüller: "Es braucht Frauen und Männer, die Rückgrat haben, Gläubige, die den Mumm haben, ihrem Bischof ins Angesicht zu widersprechen."