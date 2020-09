Nach dem Tod der Staubsauger: "7 Deaths of Maria Callas"

Damit ist also endlich geklärt, was nach dem Tod kommt: Die Reinigungskolonne mit Staubsauger, Besen, Desinfektions-Spray und viel schwarzem Taft zum Abdecken der Möbel. Und was vom Menschen bleibt, ist allenfalls die Stimme vom Plattenspieler, die vom tiefen Schmerz kündet, durch den dieses Leben hindurch musste. Penibel haben die Werkstätten der Bayerischen Staatsoper das Schlafzimmer von Maria Callas in der Pariser Avenue Georges-Mandel Nr. 36 nachgebaut, mit Wandspiegel, Gemälden, Sitzecke und Blumenvase.

Offiziell starb die Callas am Herzinfarkt

Hier liegt die berühmte Sopranistin, womöglich die größte und glaubwürdigste Opernheldin aller Zeiten, am 16. September 1977 tot im Bett, gestorben am gebrochenen Herzen, also aus unbewältigter, ungestümer Liebe, wie die ebenfalls weltweit bekannte und gefeierte serbische Performance-Künstlerin Marina Abramović meint. Offiziell war es ein Herzinfarkt, aber fest steht, dass die Callas den Tod ihres langjährigen Geliebten Aristoteles Onassis, der sie bekanntlich nie geheiratet hat, nicht verwinden konnte. Sie vergräbt sich in Trauer, Angst und Verzweiflung.