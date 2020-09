Nach dem Polanski-Skandal: Neustart bei Pariser Filmakademie

Gegenkandidaten gab es keine, insofern hatten es Véronique Cayla und ihr künftiger Stellvertreter an der Spitze der französischen Filmakademie, der Filmemacher Éric Toledano ("Alles außer gewöhnlich"/"Hors normes", 2019), bei der virtuellen Generalversammlung leicht. Doch so harmonisch wird es kaum bleiben: Die einflussreiche Institution, die auch die "Césars" vergibt, die renommierten französischen Filmtrophäen, ist völlig zerstritten. Grund dafür: Das "Ehrenmitglied auf Lebenszeit" Roman Polański, der sich seit Jahrzehnten mit allerlei Sex-Vorwürfen auseinandersetzen muss und deswegen 2018 aus der amerikanischen Filmakademie ausgeschlossen wurde. In den USA droht dem berühmten Regisseur ("Rosemaries Baby", zuletzt "Intrige") nach wie vor ein Prozess.

Gleichwohl hatte Polanski für seinen Film über die berüchtigte Dreyfus-Affäre, "J´accuse" ("Intrige") im vergangenen Februar einen César als bester Regisseur verliehen bekommen, was einen Skandal auslöste. Der Filmemacher nahm daraufhin weder am Gala-Diner der Nominierten, noch an der Verleihung teil.

Hat die Akademie "nichts verstanden"?

Die Tatsache, dass es in der Akademie überhaupt 18 "historische Mitglieder" ehrenhalber auf Lebenszeit gibt, war erst vor ein paar Wochen bekannt geworden und hatte Proteste ausgelöst, da diese Personen nicht durch Mehrheitsentscheid ausgeschlossen werden können. Auch der zurückgetretene Präsident und Vorgänger von Cayla, Alain Terzian, gehört zu diesem exklusiven Kreis. Feministinnen liefen Sturm und erklärten, die Institution habe "nichts verstanden". 400 Prominente aus dem Filmgeschäft hatten bereits vor Monaten eine gründliche Modernisierung der Akademie gefordert. Kritiker sprachen von "undurchsichtigem Geschäftsgebaren" und veralteten Führungsstrukturen.