Nach dem Missbrauchsgutachten: Die Kirche diskutiert Reformen

Vor 30 Jahren ist Gerhard Rühl aus der katholischen Kirche ausgetreten. Der Grund: Der Missbrauch eines minderjährigen Mädchens durch einen Geistlichen und das Verhalten der Kirchenleitung. Die Zeitungsartikel von damals und seine Briefe an die Kirche hat er aufgehoben. In den letzten Jahren hat er allerdings gute Erfahrungen in der Münchner Gemeinde St. Maximilian gemacht. Deshalb, sagt er, will er wieder in die Kirche eintreten: "Momentan ist es wirklich leicht zu sagen: Habt mich gern, ich gehe. Aber ich habe eine Grundrenitenz, nur weil die Leute sagen, ich geh, muss ich noch lange nicht gehen. Ich will jetzt auch ein Zeichen setzen, weil es mir wichtig ist."

Dringender Handlungsbedarf

Mit diesem Eintritt gegen den Trend ist Gerhard Rühl in diesen Tagen sicher ein Einzelfall. Denn nach der Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens für das Erzbistum München-Freising steigt die Zahl der Kirchenaustritte. Gleichzeitig erhöht das Gutachten den Reformdruck. Katholiken wie Christoph Peitz aus München sehen dringenden Handlungsbedarf: "Ich hoffe, dass radikalere Maßnahmen ergriffen werden, dass man das Zölibat kippt. Und das erwarte ich auch von den deutschen Bischöfen, die auch mal etwas revolutionären Charakter an den Tag legen könnten."

Zölibat, Sexualmoral, Machtkontrolle

Einige Bischöfe zeigen tatsächlich offen ihre Sympathie mit den Reformvorschlägen, über die ab heute in Frankfurt beim Synodalen Weg diskutiert wird. Müssen Priester ehelos, zölibatär leben? Können auch Frauen geweiht werden, beispielsweise zu Diakoninnen? Die Synodalen beraten auch darüber, wie sich die Macht der Bischöfe begrenzen lässt.

Aus dem Erzbistum Bamberg nimmt der Priester Christoph Uttenreuther an der Tagung teil. "Für mich ist es eine Überlebensfrage, ob die Kirche auf die verschiedenen Anliegen der Menschen bessere Antworten findet", sagt Uttenreuther und nennt als Beispiele die Gleichberechtigung der Frauen, eine "humanere Sexualmoral" und die Kontrolle der Macht in der Kirche. Sein Fazit: "Wenn das nicht gelingt, sehe ich für die Kirche keine Zukunft."

Eine grundlegende Neuorientierung

Angesichts von Missbrauch und Vertuschung fordern Vertreter von Betroffeneninitiativen und Reformgruppen eine grundlegende Neuorientierung auf allen Ebenen. Machtmissbrauch, der Zölibat, die Missachtung von Frauen und eine überkommene Sexualmoral begünstigten die sexualisierte und spirituelle Gewalt und deren Vertuschung, heißt es in dem Schreiben.

"Wir müssen Männerbünde aufbrechen

Dass Reformen dringend notwendig seien, findet auch Gudrun Lux. Die Grünen-Stadträtin aus München nimmt als Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken an der Versammlung teil. Zugleich warnt sie: "Der Synodale Weg ist natürlich kein Allheilmittel und wird nicht alles von Zauberhand richten. Papier ist geduldig. Was wir da beschließen, das alleine reicht nicht. Es kommt darauf an, was wir auch in die Umsetzung bringen. Wir brauchen transparente Strukturen, die demokratischen Ansprüchen genügen. Und wir müssen Männerbünde aufbrechen, die geheimbündlerisch agieren."

Fakt ist: Für wirkliche Veränderungen braucht die Synodalversammlung eine zweidrittel Mehrheit – nicht nur der Delegierten, sondern auch der anwesenden Bischöfe. Letztlich liegt es dann doch in der Hand der Bischöfe, ob Reformen umgesetzt werden oder nicht.

