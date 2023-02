Nach dem Erdbeben: Hier finden Wut und Klage einen Platz

Theodizee-Frage: Warum lässt Gott Schreckliches in der Welt zu?

Auch der katholische Stadtdekan von Nürnberg, Andreas Lurz, empfiehlt, Wut, Trauer und Klage Ausdruck zu verleihen. Zu Beginn der Corona-Pandemie hat die katholische Kirche in Nürnberg dafür ein niedrigschwelliges Angebot geschaffen: einen virtueller Klageraum.

Anonym hat dort jemand beispielsweise diesen Eintrag hinterlassen: "Wenn man an das Erdbeben in der Türkei und in Syrien, oder auch an den Krieg in der Ukraine denkt, frage ich mich schon, wie Gott so viel Leid in der Welt zulassen kann."

Die Frage, warum Gott schreckliches Leid in der Welt zulässt, ist uralt. In der Theologie wird sie die "Theodizee-Frage" genannt. Immerhin eine berechtigte Frage: Wenn Gott allmächtig und vollkommen ist und die Menschen liebt, wie kann er dann Naturkatastrophen wie jetzt in der Türkei und Syrien, aber auch einen Krieg wie in der Ukraine zulassen?

Bereits im Alten Testament wird die Theodizee-Frage aufgeworfen: Obwohl Hiob alles verliert, seinen Besitz, seine Kinder, seine Gesundheit, hält er an Gott fest. Auch Hiob klagt, wie Gott all das Schlechte zulassen könne. In Jerusalem gehen Jüdinnen und Juden an die Klagemauer, quasi das uralte Vorbild für den Klageraum in der Nürnberger Stadtkirche. "Alles was uns belastet, da neigen wir dazu, es in uns hinein zu fressen. Was belastet mich in diesem Moment wirklich? Das dann auszusprechen löst schon mal ganz viel. Ich habe einen Ort, wo das jetzt einfach raus kann. Das ist schon ein erster kleiner therapeutischer Schritt", sagt Pfarrer Andreas Lutz.

Telefonseelsorge und Klageraum: Erster Schritt in Richtung Heilung

Eine Alternative zum anonymen und öffentlichen Klageraum kann die Telefon-Seelsorge sein. Auch bei der Telefon-Seelsorge am Untermain bekommen die Beraterinnen und Berater mit, wie sehr das Erdbeben die Menschen in Bayern beschäftigt. Es ist derzeit Thema in vielen Gesprächen, erzählt Beraterin Christiane Knobling: "Ein Anrufer sagte zum Schluss eines Gespräches‚ darüber zu reden habe ihm geholfen, damit er wieder Boden unter den Füßen bekommen habe."

Egal ob es der digitale Klageraum, das persönliche Gespräch oder die Telefonseelsorge ist: Es gibt viele Angebote, um seine Trauer und Wut nach einer Katastrophe zu verbalisieren, um damit fertig zu werden. Es kann ein erster Schritt in Richtung Heilung sein, da sind sich alle Seelsorger einig.