Nach Corona-Pause zurück: Programm vom Würzburger Hafensommer

Der Würzburger Hafensommer ist nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause wieder da. Von 22. Juli bis 07. August findet die beliebte Freiluft-Veranstaltungsserie an ihrem angestammten Platz am und im Becken des Alten Hafens von Würzburg statt. In den beiden vergangenen Jahren hatte es als Ersatz ein sogenanntes Kulturpicknick gegeben. Der Hafensommer versteht sich als Entdeckerfestival mit einem bunten Mix aus Jazz, Indie, Weltmusik, Soul und Comedy. Kabarettisten und ein Philharmonisches Orchester treten Seite an Seite mit Liedermachern und Bigbands auf.

Buntes Programm an insgesamt 17 Abenden

Am Dienstag wurde das diesjährige Programm im Rahmen einer Presskonferenz vorgestellt. Den Auftakt bildet traditionell die Sparda Bank Classic Night. Dieses Jahr geht das Philharmonische Orchester Würzburg unter der Leitung von Generalmusikdirektor Enrico Calesso gemeinsam mit dem kubanischen A-Cappella-Sextett Vocal Sampling auf die Bühne.

Zu den Höhepunkten im Programm 2022 gehören der Auftritt von Indie-Rocker Thees Uhlmann mit seiner Band am 27. Juli und der Auftritt von Songpoetin Anna Depenbusch am 25. Juli. Außerdem im Programm: die Folk-Kabarett-Gruppe Gankino Circus aus Mittelfranken, das Jazz-Ensemble Quadro Nuevo und Rapper Max Herre mit seinem Jazz-Projekt Web Max.

Specials: Songs an einem Sommerabend und Junger Hafen

Eine Art Festival im Festival bietet "Songs an einem Sommerabend" am 30. Juli mit Songwritern wie Allan Taylor, Sharon Brauner, Matthias Brodowy oder Dominik Plangger. Platz für den Nachwuchs bietet das Format "Junger Hafen" am 26. Juli mit Kreativ-Workshops für Schüler aus den Bereichen Musik, Tanz, Bildende Kunst, Theater, Street-Art oder Fotografie. Dazu gibt es Raps und Beats von Fritz Fresh, Umse oder Nand aka Ferdinand Kirch, der aus dem Volkacher Ortsteil Astheim stammt.

Besonders schönes Ambiente mit toller Kulisse

Besondere Trumpfkarte des Hafensommers ist das Ambiente. Die Bühne schwimmt auf Pontons im Becken des Alten Hafens. Das Publikum sitzt auf einer großen Freitreppe mit Blick auf Weinberge und Kulturspeicher. Wenn das Wetter stimmt, sind wunderschöne laue Sommerabende am Mainufer garantiert, so Würzburgs Kulturreferent Achim Könneke.