Nach Corona-Pause: Revival für Deutschlands größte Fußwallfahrt

Zwei Jahre lang hat Deutschlands größte Fußwallfahrt wegen Corona nicht stattfinden können. In diesem Jahr dürfen sich die Pilger wieder von Regensburg aus in den Marienwallfahrtsort Altötting im Bistum Passau auf den Weg machen. Die Wallfahrt findet traditionell vor Pfingsten, in diesem Jahr am ersten Juniwochenende statt, wie der veranstaltende Pilgerverein mitteilt. In normalen Jahren haben sich bis zu 8.000 Gläubige aus dem gesamten Bistum Regensburg an der Wallfahrt beteiligt.

Nur 2.000 Teilnehmer werden zugelassen

Die erste Altötting-Wallfahrt nach Corona wird allerdings deutlich kleiner ausfallen. Nach derzeitigen Planungen wollen die Organisatoren aus Hygieneschutzgründen maximal 2.000 Pilger zulassen. Anmelden dafür kann man sich ab 1. April. Außerdem müssen sich die Wallfahrer dieses Jahr ihr Quartier selber organisieren.

Tradition seit 1830

Die alljährliche Fußwallfahrt von Regensburg nach Altötting gibt es seit dem Jahr 1830. Die Gläubigen legen an drei Tagen insgesamt 111 Kilometer zurück. Die Route führt quer durch Niederbayern über Geiselhöring, Dingolfing und Massing. Auf dem Weg stoßen dann immer mehr Gläubige dazu, bis der Pilgerzug traditionell am Samstag vor Pfingsten in Altötting eintrifft.

Zwei Jahre Pause wegen Pandemie

In den vergangenen beiden Jahren konnte die Fußwallfahrt pandemiebedingt nicht stattfinden. 2021 gab es stattdessen ein Online-Angebot. Die Gebetsanliegen der Gläubigen aus dem Bistum Regensburg wurden dann stellvertretend von Bischof Rudolf Voderholzer und Pilgerführer Bernhard Meiler nach Altötting gebracht.