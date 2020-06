Nach Corona-Pause: Nürnberger Staatstheater wagt Experimente

Nach der monatelangen Corona-Zwangspause wagt das Nürnberger Staatstheater bis zur Sommerpause Neues. Wie Staatsintendant Jens-Daniel Herzog dem Bayerischen Rundfunk erklärte, lohnt sich ein richtiger neuer Spielplan mit nur 50 erlaubten Zuschauern etwa in der Oper mit mehr als 1.000 Plätzen kaum. Deshalb entwickelte er zusammen mit Ballettchef Goyo Montero, dem Leiter des Schauspiels Jan Philipp Gloger und Generalmusikdirektorin Joana Mallwitz spartenübergreifende neue Projekte für den Sommer.

Wandeln mit Joana Mallwitz

Ab Ende Juni führt Joana Mallwitz etwa Kleingruppen bei Wandelkonzerten quer durch Bayerns größtes Mehrspartenhaus. An verschiedenen Stationen warten Tänzer und Musiker und geben Mini-Konzerte. Die sicher sehr begehrten Karten sollen in den kommenden Tagen in den Verkauf gehen. Außerdem errichtet das Staatstheater vor seinem Haus eine neue kleine Open-Air-Bühne, auf der wohl etwa 75 Besucher jeweils Auszüge aus Schauspiel, Ballett und Oper erleben können. Parallel arbeitet das Schauspiel noch an einem Audio-Walk, der Kulturliebhaber quer durch die Nürnberger Innenstadt führen soll, wo sie auch immer wieder auf Mitglieder des Ensembles stoßen.

Zwei Spielpläne in der Schublade

Staatsintendant Jens-Daniel Herzog hofft weiter, dass ab dem Herbst dann wieder größere Produktionen im Staatstheater möglich sind, mit mehr Protagonisten auf der Bühne und vor allem Zuschauern im Publikum. Sein Haus arbeitet deswegen schon seit Wochen an zwei Spielplänen parallel – einen für den Fall, dass es bei den Kontaktbeschränkungen mit wenig Besuchern bleibt und einen, bei dem wieder Aufführungen wie vor Corona möglich sind.

Eine Herausforderung ist dabei auch, dass Großteile des Staatstheaters weiter in Kurzarbeit sind. So müssten Probenpläne zum Beispiel aufwendig nach der jeweiligen Verfügbarkeit der Sänger, Tänzer, Schauspieler und der Technik zusammengestellt werden.