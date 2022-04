Nach Corona-Pause: Landestheater setzt Ring-Projekt fort

Nach zweijähriger Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie setzt das Landestheater Niederbayern am Samstag (16. April) die Aufführung von Richard Wagners Opernzyklus "Der Ring des Nibelungen" fort. Die Premiere und die ersten Vorstellungen der "Walküre“ finden im Theaterzelt in Landshut statt, weitere Aufführungen sind dann in Passau und Straubing geplant.

Anspruchsvollstes Musiktheaterprojekt

Die komplette Aufführung von Wagners Ring gilt als das anspruchsvollste Musiktheaterprojekt in der Geschichte des Landestheaters Niederbayern. Gestartet wurde die Produktion 2019 mit der Aufführung von "Rheingold". Ursprünglich war geplant, pro Spielzeit einen weiteren Teil des Zyklus herauszubringen.

Nach der Generalprobe kam die Pandemie

Die "Walküre", der zweite Teil des Rings, hätte im Frühjahr 2020 Premiere feiern sollen. Die Generalprobe im Landshuter Theaterzelt im März vor zwei Jahren konnte noch stattfinden, dann aber kam die Pandemie und die Theater wurden geschlossen.

Eigentlich sollte das Ring-Projekt 2022 mit der Aufführung von Teil vier des Rings, der Götterdämmerung, bereits beendet werden. Jetzt nimmt das Landestheater Niederbayern die Produktion mit zwei Jahren Verzögerung wieder auf.

Tilch und Coleman

Die Regie beim Ring verantwortet Landestheater-Intendant Stefan Tilch, die musikalische Leitung hat Generalmusikdirektor Basil Coleman. Die Verträge der beiden Führungskräfte wären eigentlich 2023 ausgelaufen, wurden aber vor wenigen Tagen um drei Jahre verlängert. Zumindest im Fall von GMD Coleman sorgte diese Personalentscheidung für eine öffentliche Debatte.

Immerhin ist jetzt sichergestellt, dass das Duo Tilch/Coleman sein Wagner-Projekt vollenden kann. Sollte es keine weiteren Störungen mehr geben, dann würde der niederbayerische Ring bis zum Jahr 2024 komplett über die Bühne gehen.