Nach Corona-Pause: Farbspektakel bei Blauer Nacht in Nürnberg

Nach zwei Jahren Corona-Pause wird die Blaue Nacht am 7. Mai die erste kulturelle Großveranstaltung in der Stadt Nürnberg sein, sagt Andreas Radlmaier, der Leiter des verantwortlichen Projektbüros. Das Event markiert den Start in den Nürnberger Kultursommer. Neben der Blauen Nacht soll auch unter anderem das Nürnberger Bardentreffen in diesem Jahr wieder stattfinden.

Farbenrausch an der Nürnberger Burg

Das Programm der Blauen Nacht verspricht ein Farbspektakel in der Nürnberger Innenstadt zu werden. Ein Höhepunkt dabei: Die Burgprojektion, die in diesem Jahr die Fürther Künstlerin Sascha Banck entworfen hat. Auf der Sandsteinfassade der Burg will sie Tiermischwesen vorbeiziehen lassen – unter anderem Pferde mit Hühnerköpfen und Regenbogenschweif.