Nach Corona-Pause: Comödie Fürth mit "Raub der Sabinerinnen"

Nach einer coronabedingten Zwangspause startet die Comödie Fürth nun mit Volker Heißmann und Martina Rassau in ihrer Neuinszenierung von "Der Raub der Sabinerinnen". Eigentlich sollte die Premiere des Stücks bereits im Frühjahr 2020 stattfinden, musste aber immer wieder verschoben werden. Nach zwei Jahren soll es nun morgen endlich losgehen, teilen die Veranstalter mit.

Neufassung der "Sabinerinnen"

Die Plakate waren damals schon gedruckt, auch war das Stück eingeprobt und die Kulissen gebaut. Der erste Lockdown verhinderte nur wenige Tage vor der angedachten Premiere die Pläne. Bei "Der Raub der Sabinerinnen" handelt es sich laut Comödie um eine runderneuerte und fränkische Version des Klassikers der Gebrüder Franz und Paul von Schönthan aus dem Jahr 1824. Die neue Version stammt von Stephanie Schimmer.

"Gnadenlos komisch"

Das Stück handelt vom Schmierentheater-Direktor Striese, der das Stück "Der Raub der Sabinerinnen" findet und damit endlich sein Theater vor dem finanziellen Ruin retten will. Nach und nach stellt sich allerdings heraus: das Stück ist unspielbar, was zu einem komödiantischen Chaos mit Volker Heißmann und Martin Rassau in den Hauptrollen führen soll. "Gnadenlos komisch" soll die Aufführung werden, heißt es von der Comödie weiter. Heißmann und Rassau zeigten sich "gewohnt turbulent und spielfreudig".

Das Stück ist bis zum 30. Mai in der Comödie Fürth zu sehen. Die letzten beiden Shows werden vom BR Fernsehen aufgezeichnet. Tickets sind im Vorverkauf ab 20.00 Euro erhältlich.