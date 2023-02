Nach Corona-Pause: Ausnahmezustand beim Berchinger Rossmarkt

💡 Berchinger Rossmarkt - eine lange Tradition

Die Veranstaltung geht auf einen Erlass aus dem Jahr 1722 zurück, nach dem Pferdebesitzer ihre Tiere für Gesundheitsuntersuchungen vorführen mussten. Damit sollten Seuchen vermieden werden. Eine ähnliche Vorschrift hatte es in Berching bereits seit 1678 gegeben. Vom 1926 an fand dann ein Pferde- und Fohlenmarkt statt. In den 1960er-Jahren wandelte sich die Veranstaltung schließlich von einem Pferdemarkt zu einer Pferdeschau.

Der Rossmarkt findet traditionell am Mittwoch nach Lichtmess statt. Zu diesem Zeitpunkt waren früher viele Dienstmägde und Knechte in der Stadt. Da ihre Anstellungen zu Lichtmess ausliefen, suchten sie neue Dienstherren. Zudem kam der Zeitpunkt nach der ereignis- und umsatzarmen Winterzeit und vor der Fastenzeit auch den Geschäften in Berching entgegen.