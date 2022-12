Nach Corona: Blasmusik und Chöre in der Nachwuchskrise

In den beiden Pandemie-Jahren 2020 und 2021 sind die Mitgliedszahlen bei bayerischen Musikvereinen deutlich gesunken – vor allem bei den unter 18-Jährigen. Blasmusikkapellen haben hier zwölf Prozent ihrer jungen Mitglieder verloren, der Chorverband sogar 22 Prozent.

Andreas Horber, Geschäftsführer beim Bayerischen Musikrat, fürchtet, dass man die Ausmaße des Problems erst in den kommenden Jahren spüren werde. Denn Neuzugänge müssen ein Instrument erst erlernen, bevor sie wirklich einsteigen können. "Das heißt, dass in fünf, sechs Jahren bei unseren Orchestern und Chören eben mal für zwei, drei Jahre kein Nachwuchs nachrücken wird."

Corona-Delle beim Blasmusik-Nachwuchs

In der Pandemie haben viele Jugendliche den Kontakt zu ihrer Musikgruppe verloren – oder sich einfach ein neues Hobby gesucht. Kapellmeister Peter Sigl aus Aitrang im Allgäu hadert mit dem Zeitgeist. Er glaubt, es sei einfach nicht mehr so angesagt, Blasmusik zu spielen. Individualhobbys seien für viele attraktiver.

Sofa statt Musikprobe

Maria Migge vom Musikverein St. Andreas in Eching sieht bei ihren Musikerinnen und Musikern durch alle Altersgruppen wegen des Personalmangels gerade eine große Erschöpfung. Diesen Sommer hatte man so viele Auftritte wie noch nie. Weil man Mitspieler verloren hat, mussten die Verbliebenen noch mehr leisten. Auch Migge sieht infolge der Pandemie einen gesellschaftlichen Wandel. Viele hätten sich an die Couch, an die Freizeit gewöhnt und seien nicht mehr bereit, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Probleme bei Chören besonders groß

Knapp 10.000 bayerische Chorsängerinnen und -sänger haben zwischen Ende 2019 und 2021 aufgehört. Rund 5.000 davon sind Jugendliche unter 18 Jahren. Mary Ellen Kitchens leitet zwei Chöre und drei Orchester in München. Den Mitgliedsschwund kennt sie aus ihren eigenen Gruppen und aus Gesprächen mit anderen Vereinsleitern und -leiterinnen.

Manche Chöre haben sich aufgelöst, viele suchen nach Lösungen. In ihren Gruppen gab es auch Diskussionen rund um Impfungen und Maskenpflicht, die den Zusammenhalt nicht gefördert haben. "Wir sind alle in einer Wiederaufbauphase", sagt die gebürtige Amerikanerin. Es sei aber schwierig, in so einer Phase jüngere Personen anzusprechen und neuen Nachwuchs für eine Gruppe zu finden.

Stadtkapelle Fürstenfeldbruck: Wachstum trotz Lockdown

Bei der Stadtkapelle Fürstenfeldbruck laufen die Proben für die Weihnachtskonzerte gerade auf Hochtouren. Kinder-, Jugend- und Hauptorchester: Alle sind gut durch die Pandemie gekommen. Dank Zoom-Unterricht und zahlreichen anderen digitalen Initiativen ist die Stadtkapelle in den schwierigen Lockdown-Phasen sogar gewachsen, bilanziert Dirigent Paul Roh. "Wir haben da nichts stillgelegt, es ging immer weiter. Deswegen sage ich allen immer: Anpassen und weitermachen!"

Auch Stefan Mohr ist mit seinen Gruppen mit neuem Schwung aus der Pandemie gekommen. Der Dekanatskirchenmusiker aus Kaufbeuren hat seine Kinderchorschule vor gut zwei Jahren ins Leben gerufen - und obwohl auch er in der Corona-Hochphase nichts anbieten konnte, betreut er mittlerweile 35 Kinder in zwei Altersgruppen. Bei vielen Eltern hat er offene Türen eingerannt. "Man muss immer die entsprechenden Angebote machen. Und von klein anfangen." Die Gruppe aus Vorschul-, Erste- und Zweite-Klasse-Kindern hat mächtig Spaß mit Stefan Mohr. Sie singen, hüpfen, klatschen und sind voll und ganz bei der Sache.

Chorleiter: Mehr Einzelprojekte statt ständiger Vereinsarbeit

Alleine in einer Kleinstadt wie Kaufbeuren hat Mohr mittlerweile sieben Chöre zu betreuen. Angefangen vom klassischen großen Kirchenchor über einen Gospelchor bis hin zur Schola für alte, gregorianische Stücke. Aber nur drei Gruppen proben regelmäßig.

Auch Stefan Mohr sieht einen Wandel im Freizeitverhalten – von der regelmäßigen Vereinsmusik hin zum Einzelprojekt: "Die wollen nicht das regelmäßige in die Chorprobe gehen. Die wollen sich ganz speziell Zuhause vorbereiten und dann mit minimalem Aufwand ganz schnell tolle Musik machen. Dieses projektbezogene Arbeiten findet man immer mehr."

Projektarbeit für Kapellen kaum möglich

Projektbezogenes Musizieren als Antwort? Das sei bei einer Musikkapelle nicht machbar, sagt Peter Sigl aus Aitrang. Dazu sei man viel zu stark ins Dorfleben eingebunden und auf zahlreichen Veranstaltungen fest eingeplant. Um weiter junge Leute zu interessieren, geht der Verein direkt in die Schulen und lässt die Kinder Instrumente ausprobieren.

Vor rund 300 Jahren wurde die musikalische Tradition in Aitrang begründet – entsprechend fest verwurzelt ist die Kapelle im Dorf. Den Gedanken, das Dorf einmal ohne Kapelle zu erleben, will Peter Sigl gar nicht zu Ende denken: "Das ist ja ein Stück Kulturgut, dass dann da kaputtgeht. Ich fände fatal, wenn Musik nicht mehr gelebt würde. Und für mich persönlich wär’s schwer vorstellbar, ohne gemeinsames Musizieren durchs Leben zu gehen.