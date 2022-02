Nach Buchmesse-Absage: Politik sieht in Leipzig "Klärungsbedarf"

In Dresden und Berlin geht offenbar die Angst um, dass die Leipziger Buchmesse nach der dritten Absage in Folge ernsthaft gefährdet ist. Das "werfe viele Fragen" auf, heißt es in einer Stellungnahme von Bundeskulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.

Der Grund liegt auf der Hand: Die Politik machte die Messe in diesem Jahr grundsätzlich möglich, trotz des Pandemiegeschehens. Geplant war dafür der Zeitraum vom 17. bis 20. März. Buchmesse-Chef Oliver Zille hatte Anfang Februar mitgeteilt, 75 Prozent der üblichen Aussteller wollten kommen. Doch dann mehrten sich die Signale, dass große und wichtige Anbieter doch nicht anreisen wollten. Es folgte prompt die Absage.

Das ließ bei nicht wenigen Beobachtern den Eindruck aufkommen, finanzkräftige Verlage hätten der Buchmesse aus wirtschaftlichen Gründen den Boden entzogen. Traditionell gilt die Leipziger Schau als "Lesefest" mit großer Publikumsbeteiligung, während im Herbst in Frankfurt der Lizenzen-Handel und die internationale Vermarktung von Titeln im Zentrum stehen. Letzteres ist für die Verlage aus kaufmännischer Sicht weit wichtiger als das eher regionale Geschehen in Sachsen mit starker osteuropäischer Ausrichtung.

In anderen Städten finden Buchmessen statt

Nun soll ein "Zukunftsgespräch" retten, was zu retten ist: Es gehe um den Buchmarkt im "Allgemeinen", so die Ankündigung, sowie die "Verantwortlichkeiten von Marktteilnehmern, Interessenvertretern und Messeverantwortlichen". Es wird darauf hingewiesen, dass Buchmessen in Bologna, London und Köln trotz hoher Corona-Inzidenzen stattfinden.

"Die deutsche Buchlandschaft, von Buchläden über Verlage bis hin zu Lesefestivals liegt uns beiden sehr am Herzen", schreiben Claudia Roth und Michael Kretschmer: "Wichtige Impulse der deutschen Gegenwartsliteratur, aber auch der internationalen Verbindungen unseres Landes knüpfen sich an die Buchmesse in Leipzig. Wir haben deren Absage für dieses Jahr durch die Messeverantwortlichen zur Kenntnis genommen." Diese Formulierung lässt Raum für Spekulationen, ist sie doch in der Regel die Umschreibung für erheblichen Unmut.

"Dabei darf es mit Blick auf das nächste Jahr nicht bleiben", heißt es weiter. "Denn wir wollen, dass unsere Kulturlandschaft und der Buchmarkt ihre Brückenfunktion zu den Ländern Mittel- und Osteuropas auch in Zukunft wahrnehmen. Deswegen laden wir den Börsenverein des deutschen Buchhandels, die Leipziger Messeverantwortlichen und VertreterInnen großer deutscher Verlage zu einem Zukunftsgespräch ein."

Absage der Buchmesse Leipzig ein "schwerer Schlag"

Die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friderichs, hatte die Absage der Buchmesse als "schweren Schlag" bezeichnet: "Die Messe wäre für das Buch und alle, die dafür und davon leben, sehr wichtig gewesen. Nun fehlt den Verlagen und ihren Autoren und Autorinnen einmal mehr jene so langersehnte Bühne."

Noch am 2. Februar hatte der Börsenverein die "Wertschätzung des Kulturguts Buch" durch das Land Sachsen begrüßt, allerdings auch schon vorsichtig bemerkt: "Angesichts der Unwägbarkeit des Pandemieverlaufs und der dadurch bedingten personellen Engpässe, die schon jetzt in manchen Verlagsteams vorherrschen, ist aktuell nicht eindeutig planbar, welche Verlage mit ihren Messeständen vor Ort sein können."