Nach Augsburg: Helge Schneider sagt Strandkorb-Konzerte ab

Unterhaltungskünstler Helge Schneider hat seine weiteren Konzerte im Rahmen des Formats "Strandkorb Open Air" abgesagt. Das teilten Schneider und der Veranstalter am Dienstag mit. Schneider habe Respekt für das große Engagement des Veranstalters, der mit dem neuen Konzept überhaupt erst wieder Livekonzerte in größerem Rahmen vor Publikum möglich gemacht habe, heißt es auf der Homepage von Schneider veröffentlichten Mitteilung. Für ihn persönlich passe das Format "aber leider nicht".

Fünf Termine wären noch offen gewesen

Damit entfallen die Termine am 19. August in Mönchengladbach (NRW), 27. August in Bochum (NRW), 1. September in Hartenholm (Schleswig-Holstein), 13. September in St. Wendel (Saarland) und 17. September in Hoppegarten (Brandenburg).

Eklat in Augsburg

Der 65-jährige Schneider hatte am vergangenen Freitag einen Auftritt beim Strandkorb Open Air in Augsburg abgebrochen. Er habe das Konzert abgebrochen, weil das Publikum so abgelenkt gewesen sei - weil die Gäste während der Veranstaltung an ihren Plätzen bedient wurden. Grundsätzlich zeigte der Komiker aber Verständnis für die Corona-Maßnahmen. "Querdenker und Co können ihre Instrumentalisierung stecken lassen", schrieb er auf Twitter.

Karten können zurückgegeben werden

Karten für Augsburg und die weiteren Konzerte könnten dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden. Beide Parteien hätten sich zudem auf eine gemeinsame Spende in Höhe von 20.000 Euro für die Opfer der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland Pfalz geeignet, um zu zeigen, "dass der finanzielle Aspekt genauso wenig im Vordergrund der Entscheidung stand wie eine etwaige Kritik am Strandkorb Veranstaltungsformat".